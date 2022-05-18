الامارات | عروس غاضبة تترك عريسها وتتزوج من شخص آخر لتأخره عن حفل الزفاف

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس غاضبة تترك عريسها وتتزوج من شخص آخر لتأخره عن حفل الزفاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل أحد العرسان في إحدى القرى في ولاية راجستان الهندية بحفل زفافه حتى وقت متأخر، ليكتشف عند وصوله إلى منزل العروسة أن الأخيرة تزوجت بالفعل من شخص آخر غيره.

ورفضت العروس الغاضبة الزواج من عريسها بعد أن تأخر عن موعد الزفاف لساعات بعد أن ظل يرقص على أنغام "الدي جي" بصحبة أصدقائه وأقاربه لساعات وهم يتناولون الخمور طوال سيرهم حتى وصولهم لمنزل العروس محدثين ضوضاءً لا تحتمل في القرية.

وبعد أن شعرت العروس بالإحباط من الانتظار، قررت إلغاء زفافها من عريسها، ثم اتخذت عائلتها قرارًا بتزويجها من شخص آخر، ليتفاجأ عريسها بأن كل الضجة والاحتفال الذي قام به بلا فائدة، وأن هناك شخص آخر يجلس بجوار عروسته وسط صدمة الجميع.

بعد يوم واحد من الحادث، ذهبت عائلة العريس المصدوم إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد عائلة العروس، فيما ردت عائلة العروس أن العريس وعائلته لم يهتموا بحفل الزفاف واحترام موعده، وأن طريقة عدم الاحترام هذه مؤشر لما سيكون عليه العريس وأهله في المستقبل.

تم حفظ الشكوى، لأن أسرة العروس قدمت أقوالاً وشهود على استهتار أسرة العريس الشاكي وشربهم للخمور وعدم التزامهم.

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