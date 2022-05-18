خبيرة تجميل المشاهير تثير جدل «الهاي إيند» و«الدراج ستور»: «مالها قمر الوكالة؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على غرار أزمة «قمر» فتاة الوكالة التي تسببت في إثارة الجدل على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب بيعها لمنتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومزيفة بأسعار زهيدة، تفجرت مؤخرا أزمة جديدة، وذلك بعد أن نشرت خبيرة التجميل الشهيرة دينا راغب، مقطع فيديو خلال وضعها لمسات الماكياج الخاص بها لعروس في حفل زفافها، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

دينا راغب تثير أزمة عبر السوشيال ميديا

نشب خلافا حادا بين العديد من الفتيات من متابعات خبيرة التجميل الشهيرة، وذلك بسبب ظهور دينا راغب وهي تستخدم إحدى الماركات المعروفة في عالم الماكياج والتي جاءت من فئة «الدراج الستور»، مثلما تم وصفه، وهو ما لفت انتباه البعض، لذا انتشرت تساؤلات نحو لماذا قامت دينا راغب باللجوء لتك الفئة خاصة وأنها ليست الأعلى، مع عدم استخدامها لماركات أخرى أفضل من فئة تعرف بـ«الهاي إيند»، وفقا لما يتناسب مع أجرها.

وتشتهر خبيرة التجميل دينا راغب، تشتهر بوضعها اللمسات السحرية في عالم الماكياج لنخبة كبيرة من الفنانات بالمناسبات المختلفة، يأتي من بينهم، نيللي كريم، مي عمر، دينا الشربيني، بسنت شوقي.

خبيرة تجميل تكشف الفرق بين ماكياج «الدراج الستور» و«الهاي إيند»

ومن ناحيتها قالت بوسي عفيفي، خبيرة التجميل، خلال حديثها لـ«هن»، إنه هناك فرقا جوهريا واحدا بين فئتي «الهاي إيند» و«الدراج الستور»، وهو أن الأولى هي الأعلى سعرا عن الثانية بفارق كبير ومختلف: «ميك آب الهاي إيند بيكون موجود في البراندات الكبيرة اللي بتكون برة، وده عكس الدراج ستور اللي بيكون موجود في الصيدليات عادي، وعندنا بيكون من الصعب أن حد يلاقي فئة الهاي إيند في الماكياج لأنه غالي جدا، وفي الغالب مش بيكون ليه سوق».

تأثير ماكياج «الهاي إيند» و«الدراج الستور» على البشرة

أما بالنسبة للماكياج من فئة «الدراج ستور»، أوضحت «عفيفي» أنه غالي السعر أيضا، لكنه أقل من «الهاي إيند»، ومن السهل الحصول عليه وشراؤه من الصيدليات أو منافذ البيع الشهيرة.

تأثيرات مختلفة على البشرة تحدثها كل من فئتي ميك آب «الهاي إيند» و«الدراج الستور»، إذ تتميز الأولى بدقة تصنيعها وتعطي للبشرة مظهرا جماليا للغاية، فيما تتميز الثانية بمنحها لمسات سحرية على البشرة أيضًا لكن بنسبة أقل من الأولى: «لكن مش معنى ده إن الدراج ستور مش هيكون حلو بل بالعكس في منتجات دراج ستور كتيرة عجبت كتير من خبراء التجميل»، بحسب «عفيفي».