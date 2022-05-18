القصة الكاملة لقضية جوني ديب وآمبر هيرد.. «عنف أم خطة محسوبة؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل عديدة وشكاوى متبادلة وأفعال صادمة، حيرت الجميع بين الظالم والمظلوم، كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على قضية جوني ديب وآمبر هيرد في الفترة الأخيرة، وما زعمه كُلاِ منهما عن تعرضه للعنف المنزلي من قبل الأخر، لذا تصدر البحث عبر المحركات العالمية والسوشيال ميديا عن تفاصيل القصة الكاملة لقضية جوني ديب وآمبر هيرد.

تزوج الممثل الأمريكي جوني ديب من الممثلة الأمريكية آمبر هيرد في شهر فبراير عام 2015، ثم تقدّمت آمبر هيرد بطلب الطلاق في مايو 2016 بعد 15 شهرا فقط من الزواج مع وجود علامة استفهام كبيرة على هذا الطلب بين الجمهور، ثم مؤخرا تقدم جوني ديب بطلب تعويض 50 مليون دولار من آمبر هيرد بسبب مقال كتبته في عام 2018، وصفت نفسها خلاله بأنها ضحية للعنف الأسري، نافيا ارتكابه أي سوء معاملة، وردت آمبر هيرد بطلب تعويض 100 مليون دولار عن العنف المنزلي التي كانت تتعرض له من قبل جوني ديب.

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل»، شهدت جلسة المحكمة، دفاع جوني ديب عن نفسه، ومثلّ ما كان يتعرض له خلال المحاكمة: «شُهر بي، وقالوا إني شخص خطر وأتعاطى الخمر والكوكايين وأضرب النساء، فقدت كل شيء وانتهيت بسبب تلك الادعاءات، لكن الحقيقة عندما كانت تشعر هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى ضربي».

على مدار الجلسات، تم بثّ مجريات المحاكمة على الهواء، ومن المتوقع أن تستمر ستة أسابيع على الأقل، وستضمّ عددًا من الشهود البارزين، من بينهم جيمس فرانكو وبول بيتاني وإيلون ماسك.

جوني وديب وآمبر هيرد خضعا للعلاج النفسي

جوني ديب وآمبر هيرد، كانا يذهبا إلى معالجة نفسية لمحاولة حل الخلاف القائم بينهما، وهو ما كشفت عنه المعالجة النفسية، موضحة أن الثنائي كانا يتبادلا الإساءة خلال الأشهر الأخيرة من زواجهما، وعُرِضت شهادة الطبيبة لوريل أندرسون عبر الفيديو أمام القضاة في اليوم الثالث من المحاكمة في قضية التشهير الخاصة بجوني ديب.

وصرحت لوريل أندرسون أن آمبر هيرد تحدثت في الجلسات التي كانت تحضرها بمفردها عن تعرضها للاعتداء لجسدي على يد جوني ديب، إذ أنها في إحدى الجلسات ظهر على وجهها عدة كدمات صغيرة، فضلا عن موقف آخر متكرر عن ردل فعل «هيرد» العنيف لمنع زوجها حينها من مغادرة الجلسات، بالإضافة لمقاطعته كثيرًا خلال الجلسات، وأن نبرة كلامها كانت مرتفعة جدًا معه: «لقد تعودا على التعامل بإساءة مع بعضهما».

وصور فريق آمبر هيرد زوجها السابق على أنه شريكا سيئا على المستويين النفسي والجسدي، وأكد على أنه شخص مفرط في شرب الكحول وتعاطي المخدرات، بينما رد فريق جوني ديب عل اتهامات آمبر هيرد عن العنف الأسري بأنها «خدعة وخطة محسوبة» لتدمير سمعته فيما ذٌكر بقضية جوني ديب وآمبر هيرد.

آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

وسبق أن أكد الطبيب الخاص بجوني ديب في إفادة مُسجلة عٌرضت بالمحكمة، أن العنف لم ينته عند الاعتداء بالضرب فقط، بل تطور الأمر في إحدى المرات إذ قطعت زوجته السابقة جزءا من إصبعه في المطبخ بعد شجار شرس معها.

ومن جانبها، زعمت آمبر هيرد تعرضها للعنف من جوني الديب الذي كان تحت تأثير المخدرات وذلك أثناء رحلتهما من بوسطن إلى لوس أنجلوس، إذ سألها مرارا وتكرارا عن علاقتها بالممثل جيمس فرانكو والذي شاركها بطولة فيلمي Pineapple Express وThe Adderall Diaries، وذلك وفقًا لما ذكره موقع BBC بالعربية.