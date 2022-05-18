أسباب الزغطة المستمرة عند الكبار وعلاجها.. «احذر قلة النوم والسكر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الزغطة المفاجئة بلا توقف، ولا أحد يعلم ما هي أسباب الزغطة المستمرة عند الكبار وعلاجها، لأنها مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وعند الذهاب إلى مستشفى لا يكون بها متخصص توجد احتمالية بالتشخيص الخاطئ وبالتالي إعطاء المريض دواء غير صحيح.

ولذلك تحدث الدكتور محمد المنيسي، في برنامجه «العيادة» على قناة «الحياة»، عن أسباب الزغطة المستمرة عند الكبار، أوضح أن الزغطة هي انقباض في الحجاب الحاجز نتيجة لمشكلة في العصب الحائر وهو العصب رقم عشرة، والحجاب الحاجز هو عضلة تساعد على التنفس وتقع بين الصدر والبطن، وذلك وفقًا لتعريف مجلة «هيلز لين» الأمريكية والتي أوضحت أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بالزغطة المستمرة أكثر من النساء.

أسباب الزغطة المستمرة عند الكبار

ـ ألم في العين

ـ أمراض المخ مثل الأورام و مشاكل وراء المخيخ

ـ الأمراض الصدرية

ـ أمراض الغدة الدرقية

ـ أمراض الكلى والكبد

ـ عدم الانتظام في السكر

ـ أمراض المعدة وهي تحتل 90% من الأسباب

ـ قلة النوم

ـ التهاب الأذن

عند الإصابة بالزغطة المستمرة يجب الذهاب إلى مستشفى متخصصة مثل القصر العيني حتى يتم استبعاد الأسباب التي لا توجد عند الشخص، ويمكن الاستمرار في شرب الماء قبل الذهاب إلى الطبيب وهو العلاج الأسهل، وأوضح أنه يجب الخوف عند الزغطة المستمرة عند الكبار خاصة إذا كانت تنقطع لفترات كبيرة و الهرش بدون وجود علامات جلدية لأن هذه العلامات تسبق أعراض لأمراض جلدية قبل الإصابة بخمس سنوات.

علاج الزغطة المستمرة عند الكبار

ـ دواء باسط للعضلات

ـ أدوية أمراض الفصام الشخصية

ـ إذا كان السبب في الزغطة هو المعدة إذًا نلجأ إلى أدوية المعدة

ـ النوم

ـ شرب المياه

وعند سؤال الدكتور محمد المنيسي عن إذا كانت الزغطة المستمرة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ردًا على أبحاث هيئة الدواء الإنجليزية والأمريكية التي تنص على ضرورة إجراء فحوصات كورورنا إذا استمرت الزغطة لمدة 48 ساعة، كان رأيه أن أعراض فيروس كورونا المتعددة من التهاب بلوني وخراج في الحجاب الحاجز وغيره من الأعراض وصولًا إلى أمراض المعدة يمكن أن تكون الزغطة المستمرة جزءا من الإصابة بالفيروس.

وأكد أن الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا هي ارتفاع ضغط الدم مما يسبب نزيفا في المخ أو الإصابة بجلطات الدم، وأن علاج الزغطة إذا لم تتوقف مع الأدوية هو اللجوء إلى الحقن ثم العملية الجراحية مع المتابعة مع الطبيب المعالج، ونصح المرضى بالذهاب إلى الطبيب عند الإصابة بالزغطة المستمرة حتى لا يتطور الأمر ونصل إلى أمراض خطيرة.

فيما أوضحت صحيفة «هيلز لين» الامريكية أنه لم يمت أحد من قبل بسبب الزغطة المستمرة ومع ذلك فإن له أثارا سلبية كثيرة، إذ أنها ستعطل الحياة ويصبح لدى الفرد صعوبة في النوم، فقدان الوزن والعصبية المستمرة.