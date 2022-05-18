الامارات | الكويت: محكمة التمييز تؤيد إعدام قاتل صديقه في الجهراء

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: محكمة التمييز تؤيد إعدام قاتل صديقه في الجهراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الإعدام بحق قاتل صديقه حرقاً بالجهراء، ورفضت الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة مطالباً بتخفيف الحكم بحقه.

وكان المتهم قد قام بإعطاء‏ سيجارة مخدرات للمجني عليه، ليغمى عليه، بعد ذلك في السيارة، حيث قام بإشعال النيران بالسيارة وهو داخلها، انتقاماً منه بسبب خلافات بينهما.

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