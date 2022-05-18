خرافات حول خسوف القمر لا تصدقها

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر العالم هذه الليلة أول خسوف كلي للقمر في العام الحالي 2022، مع إمكانية مشاهدة هذا الخسوف في العديد من دول العالم.

وفيما يلي بعض الخرافات والمعتقدات الخاطئة حول خسوف القمر ، بحسب موقع نيوز18، وفق ما ذكر موقع "٢٤ الإماراتي".

مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة يؤذي بصرك

يقال إن مشاهدة الخسوف القمري بالعين المجردة يمكن أن يؤثر على صحة العين والبصر. وأثناء مشاهدة الكسوف الشمسي بالعين المجردة يمكن أن تؤثر على عينيك لأن الأشعة قد تكون قوية خلال هذا الوقت، ولا يحدث شيء من هذا النوع أثناء الخسوف القمري. ومع ذلك، من المستحسن رؤية الخسوف القمري من خلال النظارات والعدسات والتلسكوبات.

يجب ألا تخرج النساء الحوامل أثناء الخسوف القمر

غالبًا ما تنصح النساء الحوامل بالبقاء في المنزل وعدم الخروج لأن الخسوف القمري يُعتقد أنهن يؤثر على صحة الطفل الذي لم يولد بعد ويمكن أن يؤدي إلى تشوهه. ومع ذلك، كل ذلك مجرد أسطورة وليس هناك أي دليل علمي عليه.

لا ينبغي الأكل أثناء الخسوف القمري

سمعنا في كثير من الأحيان من آبائنا وأجدادنا أن علينا عدم استهلاك أي مواد غذائية خلال الخسوف، حيث تقول الأساطير إن الأكل والشرب خلال تلك الفترة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم.

يجب أن تستحم مباشرة بعد الخسوف

تقول أسطورة شائعة أخرى إن الاستحمام وغسل الشعر مباشرة بعد انتهاء الخسوف يلغي التأثير السلبي لهذه الظاهرة الفلكية.

يستغرق الجرح وقتًا أطول للشفاء أثناء الخسوف القمري

إذا أصيب المرء بأي جرح أثناء الخسوف، يُعتقد أنه يستمر مدى الحياة أو يستغرق وقتًا أطول من المعتاد. ومع ذلك، فإن شفاء الجروج يعتمد على خلايا الجسم، وليس له علاقة بالخسوف.