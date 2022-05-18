فيديو يوثق لحظة وفاة المغربي مراد لمرابط بإسبانيا.. «من تصوير زوجته»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

رحلة استجمام إلى مدينة «مالقا» الإسبانية، تحديدا جزيرة «سانتا بونسا»، تسببت في وفاة مراد لمرابط، مدرب الفنون القتالية المغربي، الذي كان واحدًا ضمن فريق كرة القدم في نادي «فيتيسه» الهولندي، رفقة زوجته وطفليه.

اختار المغربي مراد لمرابط القفز من جرف بلغ ارتفاعه أكثر من 30 مترًا، بينما كانت زوجته آنذاك توثق لحظة القفز في المياه، خلال مقطع فيديو مصور من هاتفها المحمول، إذ ظهر وهو يهبط على الصخور، ليصرخ صرخة مدوية لحظة اصطدامه بالصخور.

فيديو يوثق لحظة وفاة مراد لمرابط

صراخ وبكاء شديد دخلت فيهما زوجة مراد لمرابط، مدرب الفنون القتالية المغربي، صاحب الـ31 عاما، مرددةً: «يا إلهي»، لينتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمدة لا تتجاوز 13 ثانية، بعد سقوطه في المياه بطريقة خاطئة جعلته يفارق الحياة بعدما التقط أنفاسه الأخيرة، إذ تعرض لإصابات بالغة، لم يستطع تحملها ليفارق الحياة.

معلومات عن مراد لمرابط

- يعتبر مراد لمرابط، واحدًا من أهم نجوم كرة القدم المغربية.

- ولد عام 1991، ويبلغ من العمر 31عاما.

- لعب مراد لمرابط، في نادي فيتيسه الهولندي.

- كان مراد لمرابط، يلعب مع نادي الكيك بوكسينج، كما كان مدربا مشهورا.

- أنهت حياته رحلة استجمام، أمام زوجته وطفليه، أثناء قفزه في الماء على مسافة 30 مترًا.

- كان يرتدي قميص فيتيسه في موسم عام 2010.

- توج عام 2010-2011 بلقب بطولة كأس هولندا مع فريقه تحت سن 23 عاما.

- أثار خبر وفاة مراد لمرابط، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار وتداول مقطع الفيديو الذي يوثق قصة وفاته والذي وثقته الزوجة وانتشر بكثرة وسط صراخ كبير كونها عاشت لحظة مرعبة ولم تستطع أن تنقذ زوجها الذي توفي أمام عينها.