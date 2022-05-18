أطعمة غنية بالألياف منخفضة الكربوهيدرات ينصح بها الخبراء

محمد اسماعيل - القاهرة - يشير الخبراء بشكل دائم إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نظام غذائي صحي، ليس فقط من أجل التخلص من الوزن الزائد، بل ولتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وبحسب الأخصائيين تعد الأطعمة الغنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات من أفضل الأطعمة التي يجب تضمينها في النظم الغذائية من أجل فقدان الوزن الزائد، إلى جانب الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

وتزيد المواد الغذائية الغنية بالألياف من الشعور بالشبع، وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي. ومن أشهر الاطعمة الغنية بهذه المواد:

بذور الكتان والشيا

تعد هذه البذور من أغنى المواد الغذائية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات الصافية القابلة للهضم، وتعد بذور الشيا من أشهر المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي بذور الكتان أيضا على أحماض أوميجا 3 الدهنية، جنبا إلى جنب مع مضادات الأكسدة.

التوت

يعتبر التوت والتوت الأسود مصدرا غنيا للألياف وفيتامين С ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مخاطر الالتهابات المزمنة وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

البروكلي

مقارنة بمعظم الخضروات، يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف، كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم والفيتامينات C و K وهو منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، مما يجعله مفيدا لخسارة الوزن الزائد بحسب الدراسات.

القرنبيط

تحتوي معظم الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو على القرنبيط كأحد العناصر الغذائية الأساسية، فهو نبات منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك مصدر رائع للكولين، وهو عنصر غذائي أساسي ضروري لصحة الدماغ والكبد، إلى جانب التمثيل الغذائي وتخليق الحمض النووي.

الأفوكادو

يوصي أخصائيو التغذية بتناول الأفوكادو الغني بالدهون الصحية والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفيتامينات K و C كما أنه يحتوي على كمية منخفضة جدا من الكربوهيدرات، وهو أمر رائع للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات.

نخالة القمح

يحتوي حوالي نصف كوب من نخالة القمح الخام على 6 غرامات من الكربوهيدرات و 12 غراما من الألياف، لذلك فإن تناول نخالة القمح يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي.

اللوز

اللوزهو أحد أكثر المكسرات شعبية في العالم، غني جدا بالألياف والبروتين والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية الرائعة لصحتك العامة.