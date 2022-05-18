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طرق التخلص من الذباب والناموس بالبصل.. «مفيش لدغات وهتنامي مرتاحة»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التخلص من الناموس والذباب

تبحث ربات المنازل والأمهات عن طرق التخلص من الذباب والناموس بالبصل، إذ تحدث الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال المجموعات الخاصة للسيدات عن طرق للتخلص النهائي من حشرات فصل الصيف، التي تزعجهم وتؤرق حياتهم وتتسبب في حدوث مشاكل في الجسم والبشرة نتيجة التعرض للدغات تلك الحشرات، كما يمكن أن تؤدي لدخول الأشخاص في حالة صحية سيئة.

تجد الأمهات يبحثن عن طرق فعالة للتخلص من الحشرات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال محركات البحث المختلفة.

ويُقدم «هُن» طرق التخلص من الذباب والناموس بالبصل، وفق موقع «هيلث لاين».

طرق التخلص من الذباب والناموس بالبصل

تتبع الكثير من السيدات العديد من الطرق للتخلص من حشرات فصل الصيف التي تظهر وتؤرقهن وتزعج الأسرة خاصة وقت النوم، ولعل من أكثر الطرق التي توصل لها البعض وتعتبر مضمونة بالنسبة لهن، هي استخدام البصل للتخلص من الذباب والناموس، ويمكن القيام بذلك من خلال تقشير البصل وبشره وتصفيته من الماء بشكل جيد، ثم يتم وضعه داخل برطمانات بداخلها قرنفل، ثم يتم تقليبهم جيدًا.

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استخدام البصل للتخلص من الناموس والذباب

الخطوة الثانية هي تغطية البرطمان بورق ألومنيوم، ومن ثم عمل ثقوب بداخل البرطمان من خلال استخدام مسمار.

كما يمكن استخدام طريقة أخرى للتخلص من الناموس والذباب من خلال استخدام بصل متوسط الحجم ومن ثم تقطيعه إلى نصفين ثم يتم وضعه في المكان المراد لطرد الناموس والذباب.

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كما يمكن التخلص من الذباب والناموس، بطرق طبيعية أخرى من خلال استخدام الخل الأبيض والقهوة وبالنعناع والقرنفل، حتى يستطع البعض المكوث داخل المنزل في هدوء بعيدًا عن لدغات وقرص الحشرات التي تعمل على امتصاص الدم داخل الأجسام، خاصة الأطفال صغار السن، ويمكن التخلص منهم باستخدام الخل من خلال تحضير رشاش بخاخ من الزيوت العطرية كزيت النعناع وخل التفاح واللافندر و الليمون والنعناع، ومزجهم مع بعضهم البعض ووضعهم في بخاخ، كما كونها من الطرق السهلة التي لا تتكلف كثيرًا ورخيصة الثمن.

 

 

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MO Nasa

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