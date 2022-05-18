أسباب النوم الكثير عند الأطفال.. احذري «المتقطع»

القاهرة - سمر حسين - ماما

النوم الكثير عند الأطفال من المشكلات الرئيسية التي تواجه الأمهات والتي تجهل أسبابه وفي أغلب الأوقات تظن أنها مشكلة صحية تذهب بطفلها إلى الطبيب، في هذا التقرير سنوضح لك الأسباب الأساسية لهذه المشكلة.

الطفل يكون لديه يوم طويل وبه الكثير من الأنشطة مثل الذهاب إلى المدرسة والذهاب للتمرينات وأداء واجباته الفصلية، لذلك مع نهاية اليوم يكون جسده في حاجة إلى راحة لأن النوم هو عامل أساسي في تنمية عقله بالإضافة إلى أن الأبحاث أثبتت أن النوم يؤثر على اليقظة والانتباه بشكل كبير.

أسباب النوم الكثير عند الأطفال

ـ المجهود الكبير المبذول في المدرسة

ـ اللعب الكثير

ـ سوء التغذية

ـ تركيز الطاقة على شئ محدد واستنفاذها بالكامل

وعلى صعيدٍ آخر، أوضحت الدكتورة هايدي المصري، في برنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC، أضرار قلة النوم لدى الأطفال وما تحمله من مخاطر على صحة الطفل، وحثت الأمهات على ترك أطفالهن إلى النوم السليم الذي لا يقل عن ست ساعات ومعرفة أسباب كثرة النوم لدى الأطفال أولًا ثم تركهم للنوم الصحيح.

أضرار قلة النوم

ـ الذعر أثناء النوم

ـ السمنة

ـ التأثير السلبي على هرمون النمو

ـ العصبية

ـ قلة التركيز وضعف الأداء الأكاديمي

ـ قصر القامة

ومن جانبه، تحدث الدكتور محمد رفعت، في برنامج حكاية كل بيت عن أسباب عدم انتظام نوم الطفل الرضيع موضحًا أن دورة نوم الطفل لا تنتظم إلا بين الشهر الثالث والشهر السادس و يمكن ألا تنتظم حتى عمر العام.

فالطفل في هذه الفترة يكون قلق ونومه كثير ولكن غير منتظم وغير مستمر في فترة محددة، بمعنى أن الطفل يمكن أن ينام ساعة ثم يستيقظ لمدة نصف ساعة ثم ينام مرة أخرى.

أسباب النوم الكثير عند الأطفال الرضع

ـ كمية الرضاعة قليلة لذلك يبكي كثيرَا ولا يستيطع النوم.

ـ يعاني الطفل من بعض الألم نتيجة عملية الولادة، خصوصَا إذا استمرت العملية لفترة طويلة.

ـ تغيير مناخ نوم الطفل مثل حمله والسير به خارج الغرفة

ـ عدم الانتظم في فترة نوم محددة أفضل وضع لنوم الطفل

ـ تجنب نوم الطفل على وجه حتى لا يحدث له ضيق في التنفس، ويفضل الظهر أو الجنب

ـ الوضعية المثالية هي النوم على الجنب

ـ الطفل الرضيع لا ينام على ظهره إذا لم يمر على الرضاعة ساعة

خطوات تنظيم النوم المتقطع للطفل الرضيع

ـ استيقاظ الطفل في وقت مبكر

ـ ضرورة اتخاذ الطفل إلى القيلولة بصورة متوسطة حتى عمر الثلاث سنوات

النوم هو فرصة لحفاظ الجسم على الطاقة وتعزيز النمو وهذا من اسباب كثرة النوم عند الأطفال، قلة النوم ستؤدي إلى النعاس الشديد في النهار، لذلك تنصح صحيفة أمريكاَ فاميلي فيزيشن بضرورة ترك الأطفال للنوم الطبيعي وعدم إزعاجهم حتى لا نذهب إلى مخاطر النوم المتقطع.