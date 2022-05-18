الامارات | دراسة: عليكم بالتوت الأزرق

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عليكم بالتوت الأزرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قديماً قالوا إن تفاحة في اليوم تُغنيك عن زيارة الطبيب، ولكن دراسة حديثة أثبتت أن التفاح ليس الفاكهة الوحيدة التي تعود بالفائدة على صحة الإنسان. وتوصل فريق من الباحثين بجامعة سينسيناتي الأميركية إلى أن تناول التوت الأزرق في منتصف العمر ربما يقلل احتمالات الإصابة بخرف الشيخوخة في الكبر. ونشرت نتائج هذه الدراسة في الدورية العلمية «نيوترينتس».

وقال الباحث روبرت كريكوريان إنه أجرى الدراسة على فوائد التوت الأزرق بالنسبة للذين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالزهايمر والخرف.

وأضاف في تصريحات أوردها موقع «ميديكال إكسبريس» المتخصص في العلوم الطبية أنه على الرغم من أن التوت الأزرق لا يختلف كثيراً عن فواكه وخضراوات أخرى، مثل الكرنب الأحمر على سبيل المثال، فإنه يحتوي على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة، مثل مادة الأنثوسيانين.

وذكر الفريق البحثي أن هذه المادة هي التي تكسب التوت الأزرق لونه الشهير، كما أنها تساعد النبات على مقاومة المواد المشعة وأمراض النبات ومخاطر أخرى، وتنطوي على فوائد مهمة للبشر، مثل مقاومة الالتهابات وتحسين عملية الأيض وإنتاج الطاقة داخل الخلايا.

وشملت التجربة 33 شخصاً من مختلف أنحاء سينسيناتي تراوح أعمارهم ما بين 50 و65 عاماً يعانون مشكلات السمنة، ويلاحظ عليهم تراجع محدود في كفاءة الذاكرة مع تقدم العمر. وتبين من خلال التجربة أن المتطوعين الذين تناولوا كميات من التوت الأزرق ظهر عليهم تحسن في الوظائف الذهنية أثناء أنشطة التعلم واستدعاء المعلومات من الذاكرة.

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