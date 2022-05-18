الامارات | «تأمر يابو خالد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تأمر يابو خالد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكلمات قليلة العدد، كبيرة المعنى، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، معبراً بالشعر عن مشاعر صادقة نبيلة تجاه قائد بمنزلة الأب.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تأمر يابو خالد على رأس حمدان.. مثل أبوي الي على الرأس يأمر»، مرفقاً سموه الكلمات التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» بصورة تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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