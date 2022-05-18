الامارات | لمرضى ارتفاع الضغط.. ما الحد المسموح به من القهوة

شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتفاع الضغط.. ما الحد المسموح به من القهوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت مؤسسة القلب الألمانية مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول القهوة باعتدال، موضحة أن الكمية اليومية القصوى تبلغ 400 ملليغرام، ما يعادل أربعة إلى خمسة فناجين.

وأضافت المؤسسة أنه ينبغي قياس ضغط الدم قبل احتساء القهوة أو بعد تناولها بنحو 30 دقيقة، لضمان ألا تتأثر قيم القياس بتناول القهوة، علماً بأن القيم المثالية لضغط الدم تبلغ 120/80 ملليمتر زئبق.

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