الامارات | منحة سخية للمحميات الطبيعية حول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن منحة سخية للمحميات الطبيعية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التنمية الألمانية، أمس، التبرع بـ100 مليون يورو أخرى (105 ملايين دولار) للمساعدة في الحفاظ على المحميات الطبيعية حول العالم.

والتعهد هو جزء من مساهمة برلين في مؤتمر التنوع البيولوجي المقبل للأمم المتحدة المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر تقديم الأموال على أقساط قدرها مليون دولار لكل محمية سنوياً كصندوق دائم، بهدف تقديم دعم طويل الأجل بدلاً من دفعة واحدة.

وقالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه: إن «أكثر المناطق المتنوعة بيولوجياً على وجه الأرض تقع إلى حد كبير في البلدان النامية. ومن خلال صندوق التراث الطبيعي العالمي، نساعد في الحفاظ على أكثر المحميات قيمة في العالم». ويدعم الصندوق بالفعل خمس محميات، بما في ذلك محمية جونونغ ليوزر في إندونيسيا.

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