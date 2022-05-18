الامارات | بأنامل مصرية وألمانية.. معبد إسنا يستعيد ألوانه الأصلية

شكرا لقرائتكم خبر عن بأنامل مصرية وألمانية.. معبد إسنا يستعيد ألوانه الأصلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن فريق علماء مصريين وألمان من استعادة الألوان الأصلية لنقوش أسقف معبد إسنا في صعيد مصر، والذي يرجع تاريخه لنحو 2000 عام.

وأعلنت جامعة توبينغن الألمانية، أمس، أن علماء من الجامعة أزالوا بالتعاون مع نظرائهم المصريين السخام والأوساخ من الرسوم الملونة لأسقف معبد إسنا.

وتُظهر 46 رسمة نسوراً لم تكن ألوانها معروفة للخبراء من قبل. ومنذ عام 2018 يعمل باحثون من معهد الثقافات القديمة للشرق بجامعة توبينغن الألمانية ووزارة السياحة والآثار المصرية على إزالة طبقات الأوساخ من الرسوم والنقوش في المعبد، وإظهار ألوانها الأصلية مرة أخرى.

ويعد المعبد الذي لم يتبق منه سوى ردهته نموذجاً لعمارة المعابد المصرية وبني في عام 41 إلى 54 بعد الميلاد.

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