الفنانة أمينة خليل تنكر صلة قرابتها بحورية فرغلي: «مش بنت خالتي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صرحت الفنانة أمينة خليل بعدم وجود علاقة قرابة رسمية تجمعها بحورية فرغلي، وذلك بعد أن تحدثت الأخيرة عن حزنها منها لعدم سؤالها ومساندتها لها خلال وقوعها في أزمة نفسية، وصحية، على الرغم من أنها ابنة خالتها كما زعمت.

أمينة خليل تنكر قرابتها بحورية فرغلي

وعند سؤال أمينة خليل عن صلة قرابتها بالفنانة حورية فرغلي خلال استضافتها في برنامج «تفاعلكم»، المذاع على قناة «العربية»، أكدت أنه لا تجمعهما صلة قرابة «غير حقيقي، حورية مش بنت خالتي»، مشيرة إلأى أنه يوجد نسب أسري بعيد بينها وبين جدتها، فضلًا على أنها ليست صديقة مقربة للفنانة حورية فرغلي.

وعن المرات التي رأت حورية فرغلي مرتين فقط على مدار حياتها، وكانت في مرحلة طفولتها «شوفتها مرتين في حياتي كلها، وكنت صغيرة لسه جدًا»، إحداهما وهي في عمر الـ13، وكانت لا تملك الجرأة على بدء حديث مع الآخرين «كنت الوقت ده بتكسف أقول مرحبًا لأي حد.. ولكن أتمنى إنها تكون بخير دايمًا».

القصة الكاملة للخلاف بين حورية فرغلي وأمينة خليل

وصرحت الفنانة حورية فرغلي سابقًا خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، أنها حزنت من الفنانة أمينة خليل لعدم سؤالها عنها خلال فترة إعيائها، على الرغم من صلة القرابة التي تجمعهما «تعتبر بنت خالتي».

وتابعت حورية فرغلي أن صلة القرابة تكون من ناحية الأم «مامتها بنت خالة ماما، مكلمتنيش نهائي مش عارفة ليه، مفكرتش تسأل عليا، ولا مامتها كلمت والدتي مثلًا تسأل عني»، على الرغم من عدم وجود شخصية بينهما، ويمكن السبب لعدم معرفتهما الشخصية لبعضهما، خاصة أن الفنانة حورية فرغلي قضت الكثير من حياتها خارج مصر: « مفيش مشاكل بينا، بس كنت معرفهاش كويس، وطول عمري عايشة برة».

وأشارت حورية فرغلي خلال حديثها إلى أنها تعرفت على أمينة خليل عند عودتها إلى مصر، مؤكدة أنها خاضت تجربة التمثيل قبلها «أنا أصلًا في التمثيل من قبلها، بس كنت فرحانة لأنها موجودة معايا في المجال، بس دايمًا كانت تعاملني ببرود».