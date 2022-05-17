5 أطعمة تؤثر على هرمون الذكورة عند الرجال.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعد هرمون الذكورة أو ما يسمى بهرمون التستوستيرون المسؤول عن الكثير من الأشياء لصحة الرجل، ومنها تقوية العضلات، وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى تأثيره على عدد الحيوانات المنوية، وقلة الدافع الجنسي، وذلك نتيجة لتناول أطعمة مختلفة تؤثر بالسلب على هرمون الذكورة.

في هذا الصدد، يستعرض الخليج 365 قائمة بالأطعمة التي يمكنها التأثير بالسلب على هرمون الذكورة عند الرجال، وذلك وفقًا لما ذكره موقع mensjournal، والتي تتمثل فيما يلي :

العرقسوس

اكتشفت إحدى الدراسات أن جذر عرق السوس يخفض مستويات هرمون الذكورة عند النساء في فترة الحيض، كما تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول مكمل العرقسوس يقلل أيضًا من مستويات الذكورة عند الرجال.

الأنظمة الغذائية الخاطئة

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على رجال في تايوان إن الأنظمة الغذائية المليئة بالمعجنات والخبز والحلويات مرتبطة بانخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون، كما شملت العوامل الأخرى تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان، وتناول الطعام في الخارج بانتظام، وعدم تناول ما يكفي من الخضروات الورقية الداكنة.

النعناع

بالرغم من مذاقه المنعش، ومع ذلك فإن المنثول الموجود في النعناع يمكن أن يؤدي في الواقع إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

الكحوليات

يجب على أي شخص لديه مخاوف بشأن مستويات المتعلقة بهرمون الذكورة أن يفكر في تقليل أو التخلي عن تناول الكحوليات، قد يؤدي شرب الكحوليات بكثرة أو بانتظام لفترات طويلة إلى انخفاض هرمون التستوستيرون خاصًة عند الرجال.

منتجات الألبان

حليب البقر يمكن أن يحتوي على هرمونات طبيعية أو صناعية، ويمكن أن يكون لها تأثير على مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، حيث يحتوي العلف الحيواني أيضًا على فول الصويا، الذي يمكن أن تزيد من مستويات هرمون الاستروجين في حليب البقر، وبالتالي قد تؤثر بالسلب على صحة الرجل.

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