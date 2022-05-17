"بطني بتصوصو" .. أعرف السر وراء ظهور أصوات في البطن عند الجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يظهر صوت يميل إلى الصفير في البطن عند الشعور بالجوع، ويجهل الأشخاص السبب المسؤول عن ظهور هذا الصوت.

في هذا الصدد، يستعرض الخليج 365، لماذا تصدر المعدة أصوات عند الشعور بالجوع، وذلك وفقًا لما ذكره موقع earthsky، والتي تتمثل فيما يلي:

عندما يظهر صوت في معدتك، فهذه علامة على أن عقلك يرسل رسالة إلى أعضاء الجهاز الهضمي لتحضيرها لتناول وجبة، بعد أن تكون معدتك فارغة لبضع ساعات، تبدأ في إنتاج هرمونات تؤدي في النهاية إلى إرسال رسالة إلى الدماغ على ضرورة تناول الطعام، يستجيب الدماغ عن طريق إرسال إشارات إلى عضلات الجهاز الهضمي للقيام بعملها في الانقباض، كما يسمى هذا الانكماش، حيث تعمل الإشارات الصادرة عن دماغك على زيادة شدة الأصوات في المعدة والأمعاء، كما تحفز الإشارات من الدماغ المعدة والأمعاء على إفراز عصارات الجهاز الهضمي.

كما يمكن أن يكون الصوت ناتج هناك أيضًا بعض الغازات في معدتك و أمعائك، بالإضافة إلى أن الصوت يظهر أيضا عندما يتدفق هذا الخليط من الغاز والسوائل من خلال فتحة صغيرة، مثل تلك التي تفصل بين المعدة والأمعاء الدقيقة.

المصطلح الطبي أصوات الأمعاء هذه هو "borborygmi"

بالرغم من ذلك لا يتسبب الجوع دائمًا في حدوث أصوات، إذا كانت الاصوات عالية جدًا، فهذا يشير إلى وجود الكثير من الغازات الزائدة في الأمعاء، والتي قد تكون ناجمة عن البلع العصبي للهواء، أو القرحة أو عدم القدرة على امتصاص بعض الأطعمة، وغالبًا ما يكون اللاكتوز في الحليب، ولكن في معظم الحالات، تكون الأصوات في معدتك و أمعائك طبيعية تمامًا، ويجب العلم أن في حالة الرغبة في التخلص من حدة الأصوات، فحاول الاستلقاء على ظهرك أو الضغط على بطنك أو تناول شيئًا ما.

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