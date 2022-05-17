لن تتوقع السبب وراء لون المراحيض الأبيض دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يبدو لكثير من الأشخاص أن استخدام مراحيض داكنة اللون فكرة جيدة لإخفاء أي بقع تحدث عند استخدامه، ومع ذلك، فإن معظم المراحيض باللون الأبيض.

لكن، هل تعلم لماذا لون المراحيض العامة دائماً لونها أبيض، هذا ما نكشفه لكم وفقاً لما ورد في موقع "brightside".

- المراحيض مصنوعة من البورسلين:

يعد البورسلين مادة جيدة مقاومة للبقع، لذا، يصبح السطح زجاجيًا ومقاومًا للماء وللبقع، وبهذه الطريقة يسهل تنظيف المراحيض على الرغم من كونها بيضاء اللون.

- الأبيض يرتبط بالنقاء والنظافة:

وفقاً لنظرية الألوان، تؤثر الألوان على مشاعرنا بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك، يرتبط اللون الأبيض بالنظافة والنقاء، ولهذا السبب يتم طلاء المراحيض العامة باللون الأبيض، وفي الوقت نفسه، غالباً ما ترتبط الألوان الداكنة، مثل الأسود والبني، بالمشاعر السلبية، على عكس الألوان الزاهية.

- يزيد من المساحة:

المراحيض البيضاء محايدة وخفيفة بما يكفي لتناسب أي حجم للحمام ومظهرها الكلاسيكي يناسب أي تصميم، على العكس من ذلك، فإن اللون الأسود يفسد أجواء المساحة.

لمتابعه كل ما يخص علاقات الرجل والمرأة والمنوعات.. اضغط هنا