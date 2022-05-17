وصل إليها شخصان فقط.... كل ما تريد معرفته عن أعمق نقطة على كوكب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : رويدا أشرف

بينما نجح الآلاف من المتسلقين في تسلق جبل إيفرست، أعلى نقطة على وجه الأرض، فقد هبط شخصان فقط إلى أعمق نقطة على كوكب الأرض، في أخدود ماريانا في المحيط الهادئ.

يقع خندق ماريانا في غرب المحيط الهادئ شرق الفلبين وبمتوسط ما يقرب من 124 ميلاً (200 كيلومترًا) شرق جزر ماريانا، وهو ندبة على شكل هلال في قشرةالأرض يبلغ طولهاأكثر من 1500 ميل (2550 كيلومترًا، و 43 ميلا (69 كيلومترا) عرضا في المتوسط.

المسافة بين سطح المحيط وأعمق نقطة في الخندق، والتي تقع على بعد حوالي 200 ميل (322 كيلومترًا) جنوب غرب أراضي الولايات المتحدة في غوام، ما يقرب من 7 أميال (11 كيلومترًا)، وفقًا لموقع(deepseachallenge).

إذا تم إسقاط جبل إيفرست في خندق ماريانا، فستظل قمته أكثر من ميل (1.6 كيلومتر) تحت الماء.

خندق ماريانا هو جزء من شبكة عالمية من الأحواض العميقة التي تقطع قاع المحيط، تتشكل عندما تصطدم صفيحتان تكتونيتان، عند نقطة الاصطدام، تغوص إحدى الصفيحتين تحت الأخرى في وشاح الأرض، مما يخلق خندقًا في المحيط.

تم حفر أعماق خندق ماريانا لأول مرة في عام 1875 بواسطة السفينة البريطانية "إتش إم إس". تشالنجر كجزء من أول رحلة بحرية.

سجل علماء السفينة تشالنجر عمق 4475 قامة (حوالي خمسة أميال،أو ثمانية كيلومترات) باستخدام حبل سبر ثقيل.

أصبحت غالبية خندق ماريانا الآن منطقة محمية بالولايات المتحدة كجزء من نصب ماريانا الوطني البحري،الذي أنشأه الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2009.

نظرًا لعمق الخندق الشديد، فإن خندق ماريانا مغطى بظلام دائم ودرجة الحرارة أعلى من درجة التجمد ببضع درجات.

يبلغ ضغط الماء في قاع الخندق ثمانية أطنان لكل بوصة مربعة،أو حوالي ألف مرة الضغط الجوي القياسي عند مستوى سطح البحر، ويزداد الضغط مع العمق.

في حين أن بعثة ترييستي أزالت أي شكوك حول إمكانية وجود الحياة في خندق ماريانا ، لا يزال العلماء يعرفون القليل جدًا عن أنواع الكائنات الحية الموجودة هناك.

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