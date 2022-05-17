فوائد البطيخ للحامل.. هل يحمي من خطر الإجهاض؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

فوائد البطيخ للحامل عديدة، إذ يعتبر من أهم الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للحامل لاعتماده على أكثر من 90% في تكوينه على الماء والسوائل الغنية بالفيتامينات، وهو أهم ما تحتاجه الأم أو الحامل في تلك المرحلة كغذاء لها وللجنين أيضا، ونستعرض في التقرير التالي أهم فوائد البطيخ للحامل.

الفيتامينات أساس فوائد البطيخ للحامل

الفيتامينات هي أهم ما تبحث عنه الحامل، كما ينصحها الطبيب دائما بالمواظبة عليها، ومن أهم سمات البطيخ أنه يحتوي على فيتامينات مفيدة للحامل وتشمل العديد من العناصر، وتتمثل تلك العناصر في المكونات الأتية التي تحتوي على فيتامينات، وهي:

السوائل

تعتبر السوائل من أهم العناصر التي تصل للجنين وتفيدة بشكل مباشر، وذلك وفقا لنصائح دكتور محمد رفعت ببرنامج حكاية كل بيت على قناة DMC، مؤكدا أن السوائل الموجودة بالبطيخ تحمي صحة الدورة الدموية وتساعد في توصيل الدم بشكل سليم للجنين، وتساهم أيضا في تقليل خطر إصابة الأم بالسمنة وزيادة نسبة الدهون في الجسم، وذلك لأنه يعتمد على السوائل والألياف والقليل من السعرات الحرارية، مما يساعد الحامل في تناول كميات كبيرة منه مع الأمان التام تجاه زيادة الوزن المفاجئ، وأيضا احتوائه على نسبة كالسيوم جيدة يسهم بشكل كبير في تقوية العظام للأم والجنين.

فيتامين سي للحامل

اشتهرت فوائد فيتامين سي في الآونة الأخيرة، وجرى الانتباه إلى الفوائد الرائعة له في تعزيز صحة المناعة الخاصة بالجسم وتسهيل حمايته من الامراض الفيروسية، ويسهم ذلك في تقليل خطر اصابة الام الحامل بالأمراض اللي تؤثر على صحتها وصحة الجنين فيساعد الانتظام على أكل البطيخ المليء بالفوائد للحامل وخاصة فيتامين سي الموجود به على إفراز مادة الكولاجين، وهي مادة تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة عظام الأم وامتصاص الكالسيوم بشكل مناسب، وذلك وفقا لموقع «هيلث لاين».

البوتاسيوم للحامل والجنين

يحمي من خطر الإجهاض المفاجئ، أكدت طبيبة النساء دكتورة سامية السيد طبيبة النساء، أن البوتاسيوم الموجود في البطيخ يعتبر من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل، وذلك لأنه يحمي الأم من الاصابة بالجلطات أو أي ضرر يصيب القلب والشرايين، وذلك لأنه من العناصر المساهمة بشكل كبير في تحسين سيولة الدم وتعزيز صحة القلب.

كما يعد توصيل الدم بشكل مباشر وسليم ومنتظم للجنين من أهم ما يشغل بال الدكتور المتابع منذ اليوم الأول في الحمل وحتى الولادة.

حماية الجهاز الهضمي للحامل والوقاية من الإمساك المزمن

من أهم المشاكل التي تواجه الأم، الامساك المزمن وقت الحمل، وذلك بسبب سوء الهضم الذي يصيب المرأة الحامل ويسهم هنا البطيخ بفوائده الرائعة للحامل في تعزيز صحو الجهاز الهضمي، لاحتوائه على العديد من الألياف الصحية والسوائل العالية والمعادن التي تسهل عملية الإخراج لدى الحامل، ويقلل إصابتها بالبواسير أثناء الحمل، وذلك وفقا لموقع «هيلث لاين».

فيتامين بي للحامل في الشهور الأخيرة

من أكثر العقاقير المستخدمة في فترة الحمل العقاقير أو الحقن التي تحتوي على عناصر فيتامين بي 1 / بي2/ بي3 /بي6 فجميع تلك الفيتامينات موجودة بالبطيخ، ويسهموا بشكل كبير في إمداد جسم المرأة الحامل بالطاقة وتقوية الأعصاب وتوصيل حمض الفوليك بالدم بشكل جيد، فينصح الاطباء دائما الحامل المعترضة على الحقن العضلي لحقن الأعصاب المشهورة بتناول حصة من البطيخ يوميا وذلك لفوائده القوية، وذلك وفقا لموقع «هيلث لاين».

حماية البشرة والبطن خصوصا من علامات التمدد

تعتبر فترة الحمل من أصعب الفترات التي تؤثر على شكل جسم المرأة بالسلب، وذلك لزيادة الوزن الملحوظة التي تقلل من ثقتها بنفسها وزيادة نسبة تعرضها لما يسمي اكتئاب الحمل المفاجئ فمن فوائد البطيخ للحامل أنه يحتوي على فيتامين أ مع نسبة السوائل العالية يسهم بشكل كبير في تقليل تورم اليدين والقدمين وحماية الأم من الإصابة بأملاح الكلى، فكل هذه الفوائد تساهم في حماية جسم الأم من الإصابة وتعزيز صحتها بشكل جيد مما يجعلها تتقبل فترة الحمل وشكل جسمها في تلك الفترة بشكل جيد، وذلك وفقا لتأكيد دكتور هاني الناظر أن فوائد السوائل الموجودة بالبطيخ للبشرة من أهم العناصر التي تحتاجها المرأة الحامل، وذلك ببرنامج «صباحك عندنا» على قناة دي إم سي.