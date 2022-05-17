الكابتن «ياسمين» مدربة رجال برياضة كمال الأجسام: «هوصل لفورمة حلوة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لازمها حب الرياضة منذ طفولتها، وكانت صالات الجيم تسيطر على مخيلتها، وهي بين الأجهزة الرياضية تطور من ذاتها وتدرب من حولها حتى تصل بذاتها إلى بطولات الجمهورية، ولكن انعكست رؤية أحلامها بعد أن رفض أهلها التحاقها بكلية التربية الرياضية التي كانت أول الطريق لتحقيق أحلامها، فضلًا عن سماعها الكلمات المحبطة «مش هتنجحي».

قصة التحاق ياسمين برياضة كمال الأجسام

التحقت الفتاة «ياسمين» بكلية التجارة قسم المحاسبة وتخرجت عام 2015 بتقدير جيد جدًا، قائلة: «دخلتها ونجحت بتقدير علشان أثبت لأهلي إن أنا نجحت»، وكان بإمكانها التعين في الكلية كمعيدة ولكنها رفضت ذلك، وقررت التركيز على تحقيق حلمها المبني على ممارسة التمارين الرياضية «أنا عايزة أوصل لفورمة حلوة، وأدخل بطولات، أنا حاليًا كابتن في الجيم بدرب رجالة»، وذلك حسبما وضحت خلال تواجدها مع تلفزيون «الوطن».

ولكن النجاح يأتي بخطوة يتبعها الأخرى «أنا واخدة الرياضة وسيلة حب واحترام وصلتني لقلوب الناس، بقالي 15 سنة في المنطقة وهي اللي خلت كل الناس تعرفني»، إذ يظهر عليها ارتباط وحب الناس لها الذي يظهر خلال تواجدها مع تلفزيون الوطن، حيث لا يوجد أحد من المارة لا يلقي عليها السلام، أو يطلب التصوير معها، فضلًا على أنه لا يخلو حديث الناس من قول «كابتن ياسمين» حسبما اشتهرت.

طموحات الكابتن «ياسمين»

ولا تكف طموحات الكابتن ياسمين، إذ ترغب في استكمال تطوير ذاتها داخل رياضة كمال الأجسام، ولكن بعد أن تعالج كتفها المصاب «أنا هوصل لفورمة حلوة، بعد ما أخف من إصابة كتفي، لأني مش بروح لدكتور وبعالج نفسي»، مشيرًة إلى إصرارها لما تريد أن تصل إليه في رياضة الحديد ورفع الأثقال «كل طموحاتي في كمال الأجسام، مش عارفة ألعب حاجة تانية».

وأشارت «ياسمين» إلى أنها على الرغم من العضلات التي تتواجد في جسمها، إلا أنها لا تتبع نظام غذائي محدد واصفًة أنها لا تحب التقيد بأطعمة محددة «هو ده مش صح، بس مش بحب أتقيد في الأكل».