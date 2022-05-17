كيف تحصل على السعادة الحقيقية؟.. 5 عادات ضيفها إلى روتينك اليومي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

السعادة من الأمور الحياتية التي يسعى الناس إلى تحقيقها والشعور بها، وتختلف مسبباتها ومطالبها من شخص لآخر، فربما تتحقق لشخص ما من خلال الدخول في علاقة آمنة، أو الحصول على الحرية في أداء المهام المختلفة، أو الحصول على مبلغ مالي كبير، أو شراء شيئا ما وهكذا.

ولتحقيق السعادة والشعور بها، هناك مجموعة من العادات التي تساعدك في الشعور بها على أرض الواقع الخاص بك، وذلك حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشئون الصحة العامة.

عادات تساعدك في تحقيق السعادة

وعلى هذا النحو، نستعرض أبرز النصائح والعادات التي تساعدك على الشعور بالسعادة في حياتك اليومية، والتي تتمثل في:

1- الابتسامة دائما

إن الابتسام والضحك يعززان إفراز الدماغ للدوبامين، مما يمنحك الشعور بالسعادة، وهذا لا يعني أنه عليك أن تتجول بابتسامة مزيفة على وجهك طوال الوقت، لكن في الأوقات الصعبة التي تمر بها، ابتسم كي تشعر باحساس أفضل.

2- ممارسة التمرينات الرياضية

أداء التمرينات الرياضية ليست فقط لجسمك، لكنها يمكنها مشاعدتك أيضا في تقليل التوتر ومشاعر القلق وأعراض الاكتئاب، مع تعزيز مشاعر احترام الذات والسعادة.

3- الحصول على قسط كافي من النوم

يحتاج معظم البالغين للنوم إلى حوالي 7 أو 8 ساعات من النوم كل ليلة، فإذا حصلت على وقتك الكافي، فهذا يعزز الشعور بالسعادة لديك إلى جانب الاحساس بالراحة.

4- تناول الطعام المفضل الصحي

أنت تعلم بالفعل أن اختيارات الطعام لها تأثير على صحتك البدنية العامة، لكن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر أيضًا على حالتك الذهنية، فعلى سبيل المثال تفرز الكربوهيدرات مادة السيروتونين، وهو هرمون يعزز الشعور بالرضا والسعادة، وذلك إلى جانب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.