طريقة تنظيف البط..«اخلصي من الزفارة في ثوانِ»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تنظيف البط، يعتبر من الأكثر بحثًا وتداولًا على محركات البحث، إذ تعتبر من المهام التي تؤرق السيدات خاصة حديثي الزواج، إذ كانت مضطرة للقيام بالتنظيف بذاتها استغلالا للوقت، إذا كانت تقيم عزومة على الغداء أو العشاء لأسرتها أو للأصدقاء المقربين لها، ما يجعلها تحاول إنجاز الوقت.

ويُقدم «هُن» طريقة تنظيف البط في المنزل، وفق الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام إمكانيات على قد الإيد وفي متناول ربات المنازل.

طريقة تنظيف البط في المنزل

هناك العديد من الحيل التي يمكن أن تقوم بها السيدات وربات المنازل، لتنظيف البط في المنزل بشكل كامل والتخلص من الروائح الكريهة، وتنظيفها حتى يجرى إعداداها بشكل مناسب لتكون جاهزة على الطهي، ولعل من بين تلك الطرق هي إزالة الريش بواسطة البيكنج باودر، الذي يعد من الطرق الفعالة المجربة التي تنصح بها الكثير من السيدات، وذلك من خلال وضع البط في عاء ممتلئ بماء ساخن، مع إضافة ملعقتين من البيكنج باودر، وعليه تبدأ عملية التظيف الجيد، مع استخدام الملح والليمون والدقيق.

بيكربونات الصوديوم

يمكن أيضا استخدام بيكربونات الصوديوم، للتخلص من ريش البط من خلال وضعه في وعاء به ماء ساخن ومن ثم وضع الملح والبيكربونات الصوديوم بداخله مع وضع عصير ليمون لإزالة الروائح الكريهة والنفاذة.

ملح وليمون وزنجبيل

يعد الزنجبيل من أكثر الطرق التي تساعد على التخلص من الروائح النفاذة التي تتواجد داخل البط عقب الذبح، إذ يمكن ذلك من خلال إضافة الليمون و الملح والسكر وعليه الزنجبيل، مع الماء البارد، ويمكن من خلال نقع البط في تلك المكونات لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن ثم غسله جيدًا بالماء، وتجهيزه حتى يصبح جاهز على الطهي والاستخدام.