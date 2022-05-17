الامارات | مصر.. تحول السماء للون الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تحول السماء للون الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت بعض الغيوم الحمراء في سماء مصر، أمس الاثنين، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا تظهر تحول السماء للون الأحمر وقت المغرب.

وقالت مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، إنه ليس هناك أي علاقة بين ظهور هذه الغيوم وبين العاصفة الترابية في العراق.

وأضافت شاكر أنه لا يوجد أي أتربة في الجو، مشيرة إلى أن تحول السماء للون الأحمر منذ بضع ساعات هو مجرد غطاء من السحب، نافية ظهور أي أتربة خلال الساعات المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news