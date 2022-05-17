طريقة تنظيف البشرة في البيت..«مش هتحتاجي تروحي للكوافير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة تنظيف البشرة في المنزل، بات السؤال الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي محيط عالم الفتيات والسيدات، سواء داخل بيئة العمل أو خلال أحاديث السمر والتجمعات فيما بينهم، للتخلص من الأوساخ والرؤوس السوداء التي تتراكم على البشرة والجلد، بحكم الخروج والاحتكاك والتعرض للأتربة و وضع مساحيق التجميل التي تؤثر على البشرة بالسلب، ما يجعل الفتيات يبحثن عن طرق تعيد نضارتهن وبشرتهن المشرقة والجذابة، بعيدًا عن التردد على مراكز التجميل والعناية بالبشرة والشعر، والذهاب لصالونات التجميل التي تأخذ وتتطلب أموالا طائلة.

ويُقدم هُن طريقة تنظيف البشرة في المنزل، وفق موقع «هيلث لاين».

طريقة تنظيف البشرة في المنزل

تقشير البشرة، يمكن البدء في التخلص من الشوائب والجلد الميت الذي يتراكم على البشرة، من خلال عمل تقشير، كونه يعمل على إزالة الجلد الميت، ويضيف لمعان ورونق للبشرة من جديد، إذ يمكن ذلك من خلال خلط ملعقة لوز مطحون وعسل وماء.

وكما يمكن عمل تقشير للبشرة من خلال استخدام ملعقة شوفان مطحون مع عسل وزيت زيتون، ويمكن تكرار تلك الطريقة من فترة لأخرى وستلاحظي الفرق، وستنعمين ببشرة صافية وجذابة.

عمل حمام بخار

كما يمكن القيام بعمل حمام بخار، في المنزل، للتخلص من أثار الحبوب والرؤوس السوداء ومعالجة البشرة، إذ يعمل على فتح مسامات البشرة، ويمكن إضافة زيت ورد أو جريب فروت، أو شاي النعناع أو شاي عشبي.

ترطيب البشرة

كما من أهم الطرق التي تساعد على تنظيف البشرة بشكل جيد في المنزل، هو عمل ترطيب لها طوال الوقت، للحصول على نعومة وملمس خال من الأوساخ، حتى تمنع جفافها، ويمكن القيام بذلك من خلال استخدام كريمات مرطبة خالية من الكحول وتتناسب مع طبيعة البشرة، من زيت اللوز أو الجوجوبا أو اللافندر.