أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن.. «جهزيها زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر أطباق الكفتة بأنواعها من الأطعمة التي تلقى إقبالا كبيرا عند تحضيرها وتناولها على السفرة المصرية، نظرا لمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، وعلى هذا النحو تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن.

ونستعرض خلال السطور الآتية، أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن

- المقادير:

كيلو لحمة مفرومة ناعمة معها قطع من الدهن

4 فص ثوم مهروس

2 حبة بصل تكن مبشورة ناعمة

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

- بصل

- نصف ملعقة صغيرة من البكينج صودا، أو يمكن استبدالها بملعقة صغير بكينج باودر.

خطوات أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن

- ابدأي أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن، ببشر البصل، ومن ثم صفيه باستخدام المصفاة، وضعي الماء جانبا حين استخدامه.

- في الخطوة التالية ضعي كل من البصل المبشور مع الثوم المهروس على اللحم.

- ضعي السبع بهارات مع كل من الفلفل والملح والزنجبيل والقرفة، وامزجي المكونات جيدا.

- فيما بعد ضيفي البيكنج باودر إلى اللحم المفروم وقلبيهم جيدا، حتى يتم امتصاص كافة المكونات.

- غطي اللحم واتركيه فترة.

- شكلي اللحم على السيخ وفقا لرغبتك، وضعيه داخل صينية الفرن.

- اتركيه داخل الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج اللحمة تماما، وقدميه بالهنا.

طريقة عمل الكفتة باللحمة المفرومة والأرز

- المقادير:

كيلو من اللحم المفروم الناعم

2 كوب بصل مبشور ناعما

4 فصوص من الثوم المفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة فلفل حار مفروم

نصف كيلو أرز مطحون

ملعقة من الملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كمون كبيرة

ملعقة بهارات كبيرة

نصف ملعقة من البابريكا

نصف ملعقة بودرة ثوم

نصف ملعقة بودة بصل

3 أكواب من عصير الطماطم

3 من ملاعق السمنة

كمية كبيرة من الزيت

خطوات تحضير الكفتة باللحمة المفرومة والأرز

- اغسلي اللحمة جيدا، وافرميها في الكبة الكهربية مع البقدونس والبصل.

- ضيفي إليهم الفلفل الحار، واتركيهم جانبا داخل وعاء.

يضاف الملح بعد ذلك ونصف كمية كل من البهارات وبودرة البصل، وبودرة الثوم، والفلفل الأسود، واعجني كافة المكونات.

قومي بتشكيل اللحمة أصابع أو كرات، من خلال دهن يديك بالزيت والبدء في التشكيل.

تحضير صلصة الكفتة

ضعي كل من البصل والسمنة داخل مقلاة وقلبيهم حتى تحصلي على اللون الذهبي.

ضيفي إليهم الثوم واستمري في التقليب، ومن ثم ضيفي إليهم كل من عصير الطماطم والبهارات والملح وبودرة الثوم وبودرة البصل والفلفل الأسود.

غطي الإناء بعد وضع المكونات السابقة واتركي الصلصة حتى تمام التسوية.

ضعي الكفتة داخل الصلصة وضيفي إليها نصف كوب من الماء، واتركيها تغلي جيدا.

توضع الكفتة داخل طواجن وأدخليها في الفرن على درجة حرارة 180، وتترك لمدة 10 دقائق.

أخرجيها من الفرن وقدميها.