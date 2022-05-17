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طريقة عمل دبابيس الفراخ بالصوص.. «هتعمليها أحلى من المطاعم»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل دبابيس الفراخ بالصوص

طريقة عمل دبابيس الفراخ بالصوص من أكثر الأكلات التي تبحث عنها الأمهات في الوقت الحالي، وذلك بسبب حب الأطفال والكبار الكبير لها، كما أن المطاعم تقدمها بأسعار مرتفعة، لذلك تحاول كثير من الأمهات معرفة الطريقة الصحيحة والموفرة للصوص، لذا يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل دبابيس الفراخ بالصوص، وفقُا للشيف علاء الشربيني، عبر برنامجه أحلى أكلة على قناة ON.

طريقة عمل دبابيس الفراخ بالصوص

المقادير

دبابيس فراخ

بهارات دجاج

ثوم مفروم

بصل مفروم 

مياه بصل

فلفل ألوان

صوص باربيكيو

بابريكا

ملح

فلفل أسود

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طريقة تحضير دبابيس الفراخ

أولا: يجب وضع مياه البصل مع الملح والفلفل أسود والبابريكا والثوم المفروم والبصل البودر، مع معلقة زيت ومعلقة خل أو ليمون ثم التقليب الجيد للخليط.

ثانيا: افتحي دبابيس الفراخ بالمقص حتى تدخل التتبيلة بها، ثم ضعي الدبابيس داخل التتبيلة مع التقليب جيدا ثم تركها لمدة ساعتين.

ثالثا: ضعي الدبابيس على شواية ساخنة بعد مرور الوقت المحدد، ثم التقليب على كل جانب عندما تأخذ اللون الذهبي.

رابعا: ضعي الدبابيس في صينية وادخليها الفرن لمدة دقائق حتى تنضج، ثم جهزيها للتقديم.

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مقادير الصوص

باربيكيو

زيت

فلفل ألوان

بصل

برتقال

زنجبيل

دمجناس

ثوم

خل

فلفل أسود

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طريقة تحضير الصوص

أولا: في طاسة ساخنة على النار ضعي معلقتين من الزيت مع البصل واتركيها حتى تدبل، ثم ضعي ملعقة جنزبيل والفلفل الألوان وملعقة دمجناس للحصول على اللون الغامق وفص ثوم.

ثانيا: ضعي ملعقتين كبار من صوص الباربيكيو مع ملعقة خل ثم ضعي باقي تتبيلة دبابيس الفراخ مع التقليب الجيد واتركيها حتى تنضج، وإذا الصوص أصبح سميكا معكِ ضعي ملعقتين كبار من الماء.

ثالثا: اعصري برتقالتين على الصوص وارفعيه من على النار، ثم ضعي الصوص على دبابيس الفراخ للتقديم، وبذلك أصبح لديكِ دبابيس الفراخ بالصوص.

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