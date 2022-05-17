الامارات | «مستريح» جديد في مصر بفكرة مبتكرة.. استولى على 50 مليونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «مستريح» جديد في مصر بفكرة مبتكرة.. استولى على 50 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر مستريح جديد في مصر، وبالتحديد في الإسكندرية، يدعى «رؤوف. ع» (38 عاما)، واستولى على قرابة 50 مليون جنيه من المواطنين.

وقالت صحيفة «الوطن» المصرية أن المستريح (النصاب) استولى على عشرات الملايين بفكرة مبتكرة، حيث أنشأ شركة للمضاربة في البورصة، مما يعني عملا قانونيا، وعليه جمع الأموال دون شكوك، مستخدما من نسبة الربح وسيلة لجذب الاستثمارات، والتي بلغت قرابة 40 %.

ونقل المصدر عن ياسر عبد المنعم، أحد الأشخاص المنصوب عليهم من مستريح الإسكندرية، قوله إن البداية كانت عبر رؤيتهم لإعلانات على «فيسبوك»، بأن شركته تتعامل مع البورصة وأن نسبة الربح من 30 إلى 40 بالمئة، فيما أقنع البعض بأن الدخول معه في تلك الشراكة أفضل من البنوك من حيث المكسب، بالإضافة إلى أنها تجارة لا توجد بها شبهة «ربا».

وأضاف عبد المنعم أن العمل كان عبارة عن تجارة إلكترونية، حيث نشر النصاب عددا من الدعايات حتى يفسح الطريق أمامه وأمام شركته بأنه يتلقى الأموال للمواطنين من أجل توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين الرقمية.

وأكد أن هذا الشخص نجح في خداع المواطنين، إذ تلقى منهم مبالغ طائلة وصلت إلى ما يزيد على 50 مليون جنيه، وذلك خلال نحو 6 شهور فقط.

وأشار إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة، حيث إنهم حاليا يكتشفون الأعداد التي نصب عليها، مؤكدا أنهم قرابة 14 شخصا حتى الآن تقدموا ببلاغات ضده.

هذا وتم تحرير محضر بالواقعة، وما تزال القضية في النيابة العامة، وجاري البحث عنه.

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