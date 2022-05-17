تقي من سرطان القولون.. 5 أطعمة كنز لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد سرطان القولون من ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء، وتساعدك الخيارات الغذائية الذكية على تقليل فرصك في الإصابة به.

وتقول بعض الدراسات إن الأشخاص الذين يأكلون بشكل صحيح، ويمارسون الرياضة، ويحافظون على وزن صحي، ويقللون من نسبة الكحول في الحد الأدنى، تقل احتمالية إصابتهم بالمرض بأكثر من الثلث.

وفي إطار هذا نستعرض لكم الأطعمة التي تساهم في الوقاية من سرطان القولون، وفقا لموقع "webmd".

1. الألبان:

تتفق معظم الدراسات على أن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم تجعلك أقل عرضة للإصابة بنمو سرطان القولون، ويحمي فيتامين د (الذي يضاف إلى الحليب) أيضًا من هذا النوع من السرطان.

2. الحبوب الكاملة:

مليئة بالعناصر الغذائية وهي مصادر جيدة للمغنيسيوم والألياف، وتحافظ على حركة البراز، وتساهم في السيطرة على المركبات المسببة للسرطان في القولون.

3. الفاصوليا:

هذه البقوليات وغيرها مثل فول الصويا، والبازلاء، والعدس، على سبيل المثال، مليئة بالألياف والبروتينات والفيتامينات B و E، ولديها أيضًا مركبات تسمى الفلافونويد، والتي تمنع نمو الأورام، بالإضافة إلى بعض مضادات الأكسدة تساهم في الحماية من سرطان القولون.

4. الفواكه والخضروات الملونة:

تحتوي هذه الفواكه والخضروات على مواد طبيعية (مواد كيميائية نباتية) تمنع نمو الخلايا السرطانية أو تقاوم الالتهاب الذي يغذي السرطان.

5. السمك:

الدهون مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة لصحة القلب وتبطئ نمو الخلايا السرطانية، ووجدت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أيضا.

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