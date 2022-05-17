منها قلة الثقة.. 5 أشياء تعيق العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

لا يتعامل الأزواج مع العلاقة الحميمة على أنها أمر غير هام، بل يعتبر من علامات الحب الكبيرة بينهم التي تزيد من جودة وقوة العلاقة الحميمة، ولكن هناك بعض الأمور التي قد يجهلها الأشخاص، حيث يمكنها أن تتسبب في إعاقة العلاقة بين الزوجين.

في هذا الصدد سنوضح الأشياء التي يمكنها أن تعيق العلاقة الحميمة بين الأزواج، وذلك وفقًا لما ذكره موقع the strandard، وذلك يتمثل فيما يلي :

قلة الثقة

تتأثر صحة العلاقة الحميمة وجودتها من الحياة العامة بين الأزواج، لذا في حالة وجود عدم ثقة بين الطرفين في الأمور العامة بالحياة، يصل الأمر للعلاقة، حيث ينتج عن عدم الشعور بالثقة تجاه شريكك، نفور في ممارسة العلاقة وقد تعيق الأمر لفترة زمنية طويلة.

التركيز على العلاقة الحميمة فقط

عادة ما يركز بعض الأزواج على أن تكون الأوقات الذي يبقى فيها الأزواج بمفردهم معتمدة على ممارسة الجنس فقط، وذلك يتسبب في القضاء على مشاعر الحب بينهما، وبالتالي فيما بعد تعيق ممارسة العلاقة من أحد الطرفين لشعورهم بالضيق، والنفور من شريكهم.

الأطفال

يجب الاهتمام بإبعاد الأطفال عن الوقت المخصص لممارسة العلاقة الحميمة، من خلال تنظيم نومهم أو تركهم عند الأهل، وخاصًة عند وجود مناسبات خاصة بين الزوجين، وذلك لتجنب إعاقة العلاقة الحميمة بينكم، ما يمكن أن يؤثر بالسلب على علاقتكم.

الخوف

عند الشعور بالخوف في حياتك العامة، يؤثر ذلك على العلاقة الحميمة، حيث يكون الشخص ضعيفًا في الانخراط في العلاقة الحميمة، لذا يجب أن تتمكن من جعل شريكك يشعر بالأمان حتى تتمكن من تجنب إعاقة ممارسة الجنس بينكم.

العمل

بينما تعمل بجد من أجل عائلتك، لا تنس تخصيص وقت لتلك العائلة، من خلال وضع الحدود للعمل، وخصص وقت خاص بين شريكك لتعزيز الحب بينكم، وتجنب جعل العمل عائق بين ممارسة العلاقة الحميمة.

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