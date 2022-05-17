لماذا تأكل أنثى العنكبوت الذكر بعد التزاوج؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل سمعت يوما ما أن أنثى العنكبوت تأكل زوجها بعد حدوث عملية التزاوج؟.. لا تندهش فهذه هي الحقيقة.

وفقا لموقع "لايف ساينس" الأمريكي، كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة "هامبورج" الألمانية، عن السر وراء تصرف أنثى العنكبوت مع الذكر بعد التزاوج، والمتمثل في التهامه.

وأضافت الدراسة: "أنثى العنكبوت تقوم بهذا الأمر من أجل حصولها على الغذاء اللازم لبويضاتها المستقبلية، حيث تأكل الذكر بعد التزاوج للحصول على مزيد من المنافع الغذائية وإنجاب عناكب أكثر صحة".

الدراسة

وفي الدراسة، قام الباحثون بتقسيم عدد من العناكب الأنثى إلى 3 مجموعات وجعلها تتزاوج مع ذكر أو اثنين أو 3، وسمح لنصف العناكب في كل مجموعة بالتهام الذكر، فيما قام الباحثون بإنقاذ الذكر من شريكته لدى الباقيات.

وبعد ذلك حلل العلماء البيوض وحالة العناكب الصغيرة الجديدة، حيث احتسبوا وزنها وراقبوا إمكانية بقاء الكثير منها على قيد الحياة في الأحوال المناخية الباردة، والأوضاع التي يصعب فيها الحصول على الطعام.

نتائج الدراسة

وقال الباحث المسؤول عن الدراسة، كلاس ويلكي: "وجدنا أن أكل أنثى العنكبوت الذكر، أظهر أنه يؤدي إلى سلالات أكثر صحة تعيش أكثر، ولبيوض أكبر".

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