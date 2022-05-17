طريقة لنمو الشعر بسرعة للنساء.. «جربي روح النشادر والبيوتين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة نمو الشعر بسرعة للنساء، من أكثر ما يشغل بال العديد من الفتيات فتستمتع المحظوظات فقط بشعر صحي وقوي ويدل ذلك على الصحة والجمال لتلك المرأة ولكن نموه يحتاج العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والتغذية السليمة لتقويته وبنائه بشكل صحي وجيد، لذا هناك العديد من الطرق لنمو الشعر بسرعة للنساء.

هاني الناظر يكشف طريقة لنمو الشعر بسرعة للنساء

وأكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، خلال لقائه ببرنامج «صباحك دي أم سي»، أن البيوتين من أهم الفيتامينات لنمو وصحة الشعر، والانتظام عليه بشكل صحيح يساهم في توصيل الفيتامينات لفروة الرأس وتقوية البصيلات الجديدة وعلاج الصلع ونحافة الشعر.

وأضاف «الناظر» أن من أفضل طرق نمو الشعر بسرعة للنساء هو الأوميجا، فهو من أهم الفيتامينات التي تساعد في نمو الشعر بسرعة لدي النساء، والتي تؤثر بشكل جيد على الشعر والبشرة، وتساعد في لمعان خصلات الشعر وحمايتها من التقصيف، مشددا على أنه من الوهم الركض وراء الإعلانات للمنتجات التجميلية فقط، ولكن لا بد من التغذية بشكل قوى وصحي بأنواع أكلات مفيدة وصحية مع المحافظة على شرب الماء بشكل منتظم، والاهتمام كذلك بأخذ الفيتامينات اللازمة.

فريدة سيف النصر: روح النشادر رجعت شعري تاني بعد الصلع

الفنانة فريدة سيف النصر من الفنانات اللاتي يتميزن بشعرهن الطويل، والذي كان محط أنظار جمهورها دائما، وفي لقاء لها في برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «دي إم سي»، أفصحت عن وصفتها الشخصية وطريقتها لنمو الشعر بسرعة للنساء بشكل عام بعد معاناتها من الصلع، إثر تعرضها للحسد، على حد قولها، وشرحت الوصفة على النحو التالي:

- وضع روح النشادر على فروة الرأس ويليها ماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ومكونات «الماسك»، حسب شرح فريدة سيف النصر، تتألف أولًا من ثلاث أنواع من الزيوت الطبيعية بمقدار فنجان قهوة لكل منها، وهي زيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت السمسم.

- ويضاف إليهم ثلاثة أنواع من العسل عسل أبيض، وعسل أسود، ودبس رمان، وأخيرا ثلاثة أنواع من الخل، خل أبيض، خل تفاح، خل بلسميك «العنب».

- وأكدت أن الخردل المطحون وبصلة واحدة مفرومة، وثوم مفروم من أهم الخطوات الأخيرة التي واجب اتباعها ويليها غسيل الشعر بشامبو أطفال أو أي شامبو خالي من السالفات.

- ثم يشطف الشعر بعدها بمنقوع الردة وهذه المياه يتم تصفيتها وتشطف بيها الشعر جيدا.

فيتامين سي يعالج الشعر

ومن ناحية أخرى، أكد أطباء عبر موقع «هيلث لاين» أن فيتامين سي من مضادات الأكسدة، التي تعالج تلف جذور الشعر وتواجه شيخوخة الشعر المبكر وتساهم بشكل كبير في تكوين بروتين يعرف باسم الكولاجين المؤثر في بنية الشعر، كما يساعد أيضا في امتصاص الحديد بشكل مناسب وذلك سواء من الغذاء الجيد أو من الفيتامينات التكميلية المتمثلة في عقاقير لتقوية الجهاز المناعي.

كما أن فيتامين د من العناصر التي نحتاجها جميعا، وذلك خصوصا لأن العديد منا لا يتحصل على ما يكفيه من الشمس مباشرة، ولم يتم حتى الآن تحديد مدى ارتباط فيتامين د بنمو أو تساقط الشعر، ولكن من أهم المؤشرات لتساقط الشعر هو انخفاض كبير بفيتامين د بالدم.