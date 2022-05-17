فوائد الخوخ للبشرة الدهنية.. «الترطيب والحماية من ظهور التجاعيد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسأل الكثير من الفتيات عن فوائد الخوخ للبشرة الدهنية، خاصة في فصل الصيف، الذي تعاني فيه بعضهن من مشاكل في البشرة، إذ تفرز نسبة كبيرة من الزيوت والدهون التي تتواجد بشكل ملحوظ على الجبهة والأنف وتعمل على سد المسام، ما يؤثر على نضارة البشرة وظهور البثور السوداء، لذا يبحثن عن طرق جديدة تساعد على الأناقة.

من أهم عيوب البشرة الدهنية، هي تأثرها بأشعة الشمس المباشرة، ما يجعل الفتيات يبحثن عن طرق لتوحيد الوجه والتقليل من البقع الداكنة التي تظهر عليه، بالإضافة إلى التعرض لأنواع مختلفة من الأورام الجلدية والسرطانية.

ويعتبر الخوخ، من أكثر الفاكهة التي تفضلها الفتيات في فصل الصيف، كونه يتميز بمذاقه الطيب والشهي، بجانب قدرته على تحسين عملية الهضم والوقاية من أمراض القلب والسرطان، لذا يقدم «هُن» فوائد الخوخ للبشرة الدهنية، وفق موقع «هيلث لاين».

فوائد الخوخ للبشرة الدهنية

يعتبر الخوخ، واحدا من الأكلات التي تساعد على تعزيز صحة البشرة الدهنية، إذ يعمل على فرز وإنتاج الكولاجين، ويساعد أيضا على علاج التجاعيد التي تظهر في بشرة معظم الفتيات، إذ يحتوي على الكثير من أنواع الفيتامينات التي تساعد على ترطيب البشرة.

محاربة الشيخوخة

الخوخ، يعتبر من أكثر أنواع الفواكه التي تحتوي على مواد مضاد تحارب الشيخوخة، فضلًا على قدرته على تقليل الإصابة بجفاف البشرة والعمل على ترطيبها، كما يساعد على خسارة الوزن الزائدة والتي تسعى الفتيات للوصول إليه، كونه يحتوي على كمية كبيرة من الماء، وعدد قليل من السعرات الحرارية.

تحسين أنسجة البشرة

الكثير من السيدات والفتيات يفضلن تناول الخوخ، للمساعدة على نضارة البشرة خاصة الدهنية، إذ يساعد على التقليل من التجاعيد وحماية البشرة من أشعة الشمس والملوثات بحكم التعرض للجو والأتربة خلال فصل الصيف، كما يعمل الخوخ على تحسين أنسجة البشرة المختلفة، فضلا عن أنه يعتبر من أكثر الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج.