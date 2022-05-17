لايف ستايل

طريقة عمل البط المشوي في الفرن.. «سر الصنعة في تكات سهلة»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البط المشوي في الفرن

تبحث الكثير من ربات المنازل والفتيات المتزوجات حديثًا، عن طريقة عمل البط المشوي في الفرن، إذ يفضل العديد تناولها وإعدادها في المنزل بأكثر من وصفة وطريقة، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن الأمهات في إعدادها بطرق مختلفة، لتقدمها إلى الأسرة وبالولائم المختلفة للأصدقاء، كونها من الأطعمة الشهية التي تجذب النظر على المائدة والطاولة المصرية.

baa816ff6a.jpg

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل البط المشوي في الفرن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام مقادير من داخل المطبخ والابتعاد عن المكلفة التي تستلزم أموالا طائلة وتؤثر على الحالة الاقتصادية للأسرة.

مقادير عمل البط المشوي في الفرن

بطة

كمون

فلفل أسود ملح

قرفة

مشكل بهارات

شطة حسب الرغبة

زيت 

ثوم

ورق لورا

كزبرة ناعمة

بابريكا

حبهان

زنجبيل بودرة

بصل

بطاطس

جزر

طريقة عمل البط المشوي في الفرن

في البداية، يجب نقع البط وغسله جيدًا من الداخل والخارج ووضعه في مصفاة للتخلص من الماء، ثم وضع البهارات المختلفة عليه، من ملح وكمون وقرفة وكزبرة وحبهان وقرفة وزنجبيل عليها، مع التقليب الجيد، ويتم نقعها حتى تمتزج بالمكونات لفترة.

في حلة على النار يمكن وضع كمية من الماء المغلي ومن ثم وضع البطة بداخلها، وبعدها يتم وضعها في صينية وعليها المقادير والبهارات المختلفة، ثم تسخين الزيت.

fb2adcbeb3.jpg

يتم تقطيع الخضراوات المختلفة من البصل والبطاطس والجزر، مع وضعهم في قاع الصينية وعليهم البطة، ويمكن إضافة الكبد والقوانص حسب الرغبة.

أثناء دخول صينية البط الفرن، يمكن لربة المنزل عمل الأرز إما الأبيض أو الأرز بالكبد والقوانص، حسب الرغبة، مع إضافة القرفة والحبهان وورق اللورا، مع إضافة الماء وتركه على الأرز حتى الغليان، ثم تركه حتى تمام النضج.

bee5679650.jpg

مقادير عمل البط المشوي في الفرن

بطة

فلفل أسود

جزر مقطع حلقات

علبة زبادي

شرائح برتقال

ورق لورا

عسل نحل

فص ثوم

حبهان

ملح

كوب من عصير البرتقال

كرفس

بصل مقطع شرائح

طريقة تحضير البط بالبرتقال

في البداية يتم خلط المقادير مع بعضها البعض في طبق مسطح، ومن ثم وضعهم على البط، وتركهم لمدة ساعة في الثلاجة، حتى تمتزج المكونات والمقادير مع بعضها البعض، ثم يتم وضع شرائح البرتقال داخل البط.

تأتي الخطوة التالية في وضع البط في كيس حراري، وإدخاله إلى الفرن حتى يصبح ناضجًا، مع إمكانية تزييها بالبرتقال حتى يعطي مظهرًا وشكلًا شهيًا.

9582ed5aa8.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا