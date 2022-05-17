طريقة عمل البط المشوي في الفرن.. «سر الصنعة في تكات سهلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات المنازل والفتيات المتزوجات حديثًا، عن طريقة عمل البط المشوي في الفرن، إذ يفضل العديد تناولها وإعدادها في المنزل بأكثر من وصفة وطريقة، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن الأمهات في إعدادها بطرق مختلفة، لتقدمها إلى الأسرة وبالولائم المختلفة للأصدقاء، كونها من الأطعمة الشهية التي تجذب النظر على المائدة والطاولة المصرية.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل البط المشوي في الفرن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام مقادير من داخل المطبخ والابتعاد عن المكلفة التي تستلزم أموالا طائلة وتؤثر على الحالة الاقتصادية للأسرة.

مقادير عمل البط المشوي في الفرن

بطة

كمون

فلفل أسود ملح

قرفة

مشكل بهارات

شطة حسب الرغبة

زيت

ثوم

ورق لورا

كزبرة ناعمة

بابريكا

حبهان

زنجبيل بودرة

بصل

بطاطس

جزر

طريقة عمل البط المشوي في الفرن

في البداية، يجب نقع البط وغسله جيدًا من الداخل والخارج ووضعه في مصفاة للتخلص من الماء، ثم وضع البهارات المختلفة عليه، من ملح وكمون وقرفة وكزبرة وحبهان وقرفة وزنجبيل عليها، مع التقليب الجيد، ويتم نقعها حتى تمتزج بالمكونات لفترة.

في حلة على النار يمكن وضع كمية من الماء المغلي ومن ثم وضع البطة بداخلها، وبعدها يتم وضعها في صينية وعليها المقادير والبهارات المختلفة، ثم تسخين الزيت.

يتم تقطيع الخضراوات المختلفة من البصل والبطاطس والجزر، مع وضعهم في قاع الصينية وعليهم البطة، ويمكن إضافة الكبد والقوانص حسب الرغبة.

أثناء دخول صينية البط الفرن، يمكن لربة المنزل عمل الأرز إما الأبيض أو الأرز بالكبد والقوانص، حسب الرغبة، مع إضافة القرفة والحبهان وورق اللورا، مع إضافة الماء وتركه على الأرز حتى الغليان، ثم تركه حتى تمام النضج.

مقادير عمل البط المشوي في الفرن

بطة

فلفل أسود

جزر مقطع حلقات

علبة زبادي

شرائح برتقال

ورق لورا

عسل نحل

فص ثوم

حبهان

ملح

كوب من عصير البرتقال

كرفس

بصل مقطع شرائح

طريقة تحضير البط بالبرتقال

في البداية يتم خلط المقادير مع بعضها البعض في طبق مسطح، ومن ثم وضعهم على البط، وتركهم لمدة ساعة في الثلاجة، حتى تمتزج المكونات والمقادير مع بعضها البعض، ثم يتم وضع شرائح البرتقال داخل البط.

تأتي الخطوة التالية في وضع البط في كيس حراري، وإدخاله إلى الفرن حتى يصبح ناضجًا، مع إمكانية تزييها بالبرتقال حتى يعطي مظهرًا وشكلًا شهيًا.