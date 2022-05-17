الامارات | مصر.. القبض على نجل برلماني ارتكب جريمة مروعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. القبض على نجل برلماني ارتكب جريمة مروعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الجيزة ملابسات اتهام نجل برلماني وابن أخيه وثالث بجريمة مورعة تسببت بوفاة عامل نظافة بمنطقة بولاق الدكرور.

ونقلت صحف محلية عن مصادر مطلعة المصدران إن مشادة كلامية وقعت بين 3 أشخاص و عامل نظافة على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول، السبت الماضي.

وأضافت الصادر أن التحريات ورواية شهود عيان أثبتت تورط ابن شقيق البرلماني في العشرينات من العمر في ضرب العامل وإحداث إصابته آنذاك قبل أن يفارق الحياة داخل المستشفى، فجر الاثنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في واقعة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في هذه الواقعة أن نجل عضو مجلس النواب محمد السيد الحسيني، عن حزب «مستقبل وطن» بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه رفقة نجل عمه، إلى أحد الأكشاك بالمنطقة، التي فَقدَ بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة، بحسب موقع «مصراوي».

وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل النظافة على الهاتف، واعتدى أصحاب الواقعة - سالفو الذكر- عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.

وتمكنت إدارة البحث من ضبط المتهمين؛ وباستكمال الفحص تبين وجود نجل عضو مجلس النواب والاثنينِ الآخرينِ بمكان الواقعة، وشروع أصحاب الواقعة في التعدي على عامل النظافة، وجارٍ عرضهم على النيابة.

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