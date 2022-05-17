بتتكلم وأنت نايم؟.. أعرف السر وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني العديد من الأشخاص من الحديث خلال النوم، وعادة ما تكون الكلمات غير واضحة، أو يكون في صورة صراخ، وتلك الحالة شائعة جدًا بين الأشخاص، برغم ذلك يجهل معظم الأشخاص السبب وراء حدوث ذلك.

في هذا الصدد، الخليج 365 يستعرض الأسباب وراء التحدث أثناء النوم، وطرق تساعدك في التخلص من الأمر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع sleep، والتي تشمل ما يلي:

ما هو الكلام أثناء النوم؟

يصف التحدث أثناء النوم أي نوع من الحديث من العبارات الواضحة والمفهومة إلى الكلمات التي تبدو عشوائية والأصوات الشبيهة بالكلمات، المصطلح الطبي للحديث أثناء النوم هو منوم، و نادرًا ما يزعج التحدث أثناء النوم، نوم الشخص نفسه، ولكنه غالبًا ما يزعج شريك نومه أو أي شخص ينام في نفس الغرفة، يصبح الحديث أثناء النوم مزعجًا بشكل خاص إذا كان المتحدث يتحدث بصوت عالٍ أو يقول أشياء مسيئة.

إذا بدا أن شريكك في النوم أو طفلك يغمغم أو يواصل المحادثات أثناء نومه، فمن المحتمل أنهما يتحدثان أثناء النوم،كما يمكن أن يكون المتحدثون أثناء النوم بصوت عالى أو هادئ، قد يشكلون جملًا متماسكة، أو يبدو أنهم يجيبون على الأسئلة، أو يتكلمون هراء مهما كان صوت حديثهم، يميل المتحدثون أثناء النوم إلى شيء واحد مشترك من النادر تذكر الحديث خلال نومهم.

لماذا الناس يتكلمون في نومهم؟

لا يزال الباحثون لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي يسبب الحديث أثناء النوم، ولكن في معظم الحالات، يكون الحديث أثناء النوم غير ضار ولا يحتاج إلى علاج ومع ذلك في بعض الحالات، يمكن أن يكون الحديث أثناء النوم علامة على اضطراب نوم أكثر خطورة، مثل:

اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة، وهو اضطراب في النوم يختبر فيه الشخص أحلامًا شديدة أو عنيفة ويتصرف بها جسديًا، و قد يكون الأشخاص المصابون بها أكثر عرضة للحديث أثناء النوم بصوت عالي، واستخدام الألفاظ الخادشة للحياء، أو اللغة العاطفية، والإدلاء ببيانات تتوافق مع السلوك في أحلامهم.

الرعب الليلي، وهي عبارة عن حالة يظهر فيه الشخص مرعوبًا ويصرخ أو يركل أثناء نومه، وعادة ما يصيب الذعر الليلي الأطفال أكثر من البالغين، كما هو الحال مع اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة، فإن الأشخاص الذين يعانون من الذعر الليلي والتحدث أثناء النوم هم أكثر عرضة للظهور بالضيق والانزعاج واستخدام اللغة العاطفية، ومع ذلك فهم عادة لا يتذكرون أحلامهم عند الاستيقاظ.

هل يمكنك التوقف عن الكلام في نومك؟

أكبر مشكلة يواجهها معظم الناس في التحدث أثناء النوم هي أنه يزعج شريكهم في النوم لسوء الحظ، لا يوجد علاج للحديث أثناء النوم، وخاصًة إذا كان حديثك أثناء النوم ناتجًا عن اضطراب في النوم آخر أو حالة عقلية، فإن علاج الاضطراب الأساسي قد يقلل من حديثك أثناء النوم، خلاف ذلك، قد تتمكن من تحسين نومك من خلال عدة طرق:

الحرص على النوم ما يصل إلى 7 ساعات على الأقل كل ليلة.

تنظيم موعد نومك من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

تنظيم ممارسة التمارين.

تجنب الكافيين والكحول، خاصة قبل النوم.

تهيئة غرفة نومك من خلال جعلها مظلمة وطقسها مناسب هادئة قدر الإمكان.

توقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بـ 30 دقيقة على الأقل.

تحكم في مستويات التوتر لديك.

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