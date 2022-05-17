محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل الجاذبية عنوان موضة المايوهات في صيف 2022؛ حيث تتألق المايوهات هذا الموسم بقصّات جريئة وألوان زاهية لتمنح المرأة إطلالة مثيرة تخطف الأنظار.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن مايوه القطعة الواحدة يشهد رواجا كبيرا هذا الموسم، مشيرة إلى أنه يأتي إما بقصة ديكولتيه عميقة وصولا إلى السرة أو بقصة ظهر عميقة مع أربطة أو فيونكة.

مواضع القطع

وأضافت كاركوفسكي أن مايوه القطعة الواحدة يزدان أيضا بحمالة العنق “Neckholder”، كما أنه يتألق بمواضع القطع “Cut-Outs” المثيرة، وهي عبارة عن فتحات صغيرة تسلط الضوء على الوسط غالبا، كما تظهر هذه الفتحات في الجزء العلوي من البطن بين الصدر والسرة. وتغازل الموديلات المزدانة بمواضع القطع المرأة ذات القوام الغني بالمنحنيات في المقام الأول.

وأضافت كاركوفسكي أن شورت البكيني يأتي هذا الموسم بقصة ذات وسط عال “High Waist” وكذلك ذات قصة أرجل عالية، مما يجعل السيقان تبدو أكثر طولا ورشاقة، مشيرة إلى أن توب البكيني يتألق أيضا بمواضع القطع وحمالة العنق، كما تزدان بعض الموديلات بالكرانيش.

ألوان زاهية

ومن جانبها أشارت خبيرة الموضة الألمانية آنيته هيلبيش إلى أن المايوهات تخطف الأنظار إليها هذا الصيف من خلال الألوان الزاهية كالوردي والبرتقالي والأخضر، والتي تشيع أجواء البهجة والمرح وتعكس الإقبال على الحياة.

وأضافت هيلبيش أن موضة هذا العام تشهد رواجا كبيرا للموديلات ثنائية الألوان مثل الأسود والأبيض أو البرتقالي والوردي.