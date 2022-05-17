أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

أزمة كبيرة يتعرض لها العديد من الأشخاص، بسبب بطء معدل الحرق في الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة لبعض الحالات، لذلك عادة ما يبحث أصحاب تلك المشكلة عن أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم.

وحسب ما كشفته الدكتورة رنا عرفة، أخصائية التغذية، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، فأن هناك أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم، بشكل كبير وملحوظ، ويجب الاستمرار على تناولها بشكل يومي.

أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم

وتتمثل تلك الأطعمة والمشروبات في كل من:

1- المشروبات

- ليمون

- جنزبيل

- التفاح

- قرفة

- القهوة.

- الشاي.

- خل التفاح.

- مشروبات اسموزي، مثل «تفاح، كرفس، خيار، جريب فروت، عسل، موز، سبانخ، تفاح، عسل، تفاح أخضر، كرفس، جريب فروت، خيار، عسل».

2- الأطعمة

- البروتينات مثل، اللحوم، والأسماك، والبيض.

- منتجات الألبان.

- البقوليات.

- المكسرات والبذور.

- الأطعمة الغنية بالمعادن والحديد مثل، اللحوم، والمأكولات البحرية، والمكسرات.

- الفلفل الحار.

كيف أزيد معدل الحرق في الجسم؟

أما عن كيفية زيادة معدل الحرق في الجسم بشكل ملحوظ وجيد، يجب الالتزام ببعض الأمور، وهي:

- تناول كميات كبيرة ومستمرة من المياه بشكل يومي.

- ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ والمواظبة عليها.

- المواظبة على أداء التمرينات الرياضية، إذ أن المشي السريع كل يوم، يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

- ولزيادة معدل الحرق أيضا، يجب ممارسة تمرينات القوة، إذ أنها تساهم في بناء كتلة العضلات، وحرق الأنسجة العضلية لسعرات حرارية أكثر، حتى عندما يكون الجسم في حالة راحة واسترخاء.

- تناول الشاي الأخضر أو العادي، وذلك لأن مادة الكافيين تعد عاملا لحرق السعرات الحرارية أيضا.

أعراض ارتفاع معدل الحرق

أما عن اكتشاف ومعرفة أعراض ارتفاع معدل الحرق في الجسم، فهناك بعض العلامات التي تعد بمثابة مؤشرات لضبط معدل الحرق في الجسم، والتي نستعرضها وفق موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، وهي:

- عدم الشعور بالجوع.

- نقص مقاسات ملابسك، وشعورك بالراحة عند ارتداءها.

- تغير قياسات جسمك بشكل تدريجي.

- قلة الشعور بالآلام خاصة في المفاصل، وأسفل الساقين، وأسفل منطقة الظهر.

- تتردد على الحمام بشكل مستمر.

- تحسن الحالة المزاجية لك.

- تحسن حالتك النفسية.

أعراض نقص معدل الحرق

وعلى نحو آخر يتبادر التساؤل حول كيف أعرف أن معدل الحرق انخفض في جسدي، إلى أذهان العديد من الأشخاص، حيث يمكن ملاحظة الأمر من خلال:

- فقدان العضلات.

- الشعور بالإرهاق.

- زيادة الوزن الملحوظ.