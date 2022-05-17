عادل إمام.. الأب حقق «عريس من جهة أمنية» بالواقع والجد شجع حفيدته على «تيك توك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تربى على أعماله أجيال عديدة بأكملها، ذاع صيته في شتى بقاع العالم، الجميع تربى على أفلامه ومسرحياته ومسلسلاته، أفيهاته يرددها الجميع في مختلف المواقف، حتى أصبح الزعيم عادل إمام، أيقونة ومثال يقتدي به الشباب يتمنون أن يصبحون مثله، فهو يرسم البهجة على الوجوه منذ الوهلة الأولى لظهوره على الشاشة، يفضل أعماله الأطفال بصفة خاصة.

يحتفل اليوم 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده، مع سيرة كبيرة وأعمال حفرت في الذاكرة، ويُقدم «هُن» حكايات من حياة الزعيم بعيدا عن الأضواء والفن، بين كونه أبا وجدا، خلال السطور التالية.

عادل إمام الأب

خلال استضافة الفنان عادل إمام، في برنامج «نعم أنا مشهور»، تحدث عن علاقته بابنته سارة، وقصته بحفل زفافها، والتي كانت على غرار فيلم «عريس من جهة أمنية»، إذ فضل التواجد بجوارها وأمسك بيدها حتى سلمها لعريسها، حتى حدث موقف كوميدي، أثناء الحفل، عندما كان يمسك بيد ابنته ليسلمها لزوجها رأى إحدى الألعاب النارية تسقط من السقف في اتجاهه: «سيبتها وجريت».

كما رفض الفنان عادل إمام، دخول ابنته سارة الوحيدة للوسط الفني، فهو لم يقتنع بتقبيل شخص غريب لها، وأصر على موقفه.

عادل إمام الجد

يتميز الفنان عادل إمام، بخفة ظل كبيرة تظهر بوضوح على شاشات السينما والتلفزيون، والتي تبينت من خلال أحاديث الأصدقاء المقربين له داخل الوسط الفني، الذين أُتيحت لهم فرصة الوقوف أمامه ومراقبته أثناء العمل للتعلم منه ومن خبراته وثقل موهبته الفنية، كما هو الحال في علاقته بأولاده وأحفاده، والذي سبق وتحدث عنها خلال استضافته في لقاءات نادرة له، كما تطرق أيضًا عن أحفاده وحفيداته.

تحدث الزعيم عادل إمام، مسبقا عن أحفاده الـ6، من بينهم 4 فتيات، خلال استضافته في برنامج «نعم أنا مشهور»، إذ تحدث عن علاقته بهم الوطيدة فيعتبرهم بمثابة أولاده، ويسعى لقضاء وقت ممتع معهم: «هما اللي ماليين علينا البيت، اليوم اللي مبشوفهمش فيه ميتحسبش من عمري».

حفيدة عادل إمام.. حُب وتقليد مشاهد وأعمال

كما تحدثت هالة مقبل، حفيدة الفنان عادل إمام عن علاقتها بجدها، إذ طالما تقلد بعض أعماله ومشاهده، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق «تيك توك»، وقالت إن جدها يُعجب بالفيديوهات التي تقدمها، ويعزم على تشجيعها والإثناء على موهبتها، هي وباقي أحفاده.

وكانت وجهت الحفيدة رسالة لجدها، رسالة متحدثةً عن علاقتها به، والتي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت: «إلى أعظم جد في العالم.. إلى الرجل الذي لا ‏يفشل في رسم الضحكة على وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام، أنت قدوتي».

واختارت الحفيدة الظهور الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقلد مشهد من أعمال الجد، في مشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين: «بتقولي أقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي».