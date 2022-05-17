موت الممثلة الهندية سهانا يوم عيد ميلادها.. المال السبب أم العنف الزوجي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عثرت الشرطة على جثمان الممثلة الهندية ساهانا مقتولة في منزلها بمدينة كوزهيكود بصورة غامضة، بيوم عيد ميلادها الثاني والعشرين في الخامس عشر من شهر مايو الجاري بعد احتفالها به، وتعددت الروايات حول مقتلها بين رواية زوجها الذي قال إنه وجدها مُلقاه على الأرض في الحمام، بينما أفادت الشرطة الهندية أنها كانت مُعلقة على نافذة منزلها.

وذكرت بعض الصحف الهندية أن الجثة عُثر عليها وهي معلقة على حاجز النافذة في منزلها، وألقت الشرطة القبض على زوجها بعد توجيه تهمة القتل إليه وذلك بسبب كثرة الشجارات التي كانت تحدث بينهما.

جثمان الممثلة الهندية ساهانا يثير الجدل

وفقًا لمجلة «إندين إكسبريس» الهندية، فإن رجال الشرطة قد صرحوا بأن «ساهانا» تزوجت من «سجاد» منذ سنة ونصف تعرض خلالها إلى العنف المنزلي، ووالدتها طالبت الشرطة بحق ابنتها وأكدت أنها كانت تشكو من تعرضها للعنف والتعذيب من قبل زوجها بسبب إدمانه للخمر وكثرة مطالبته لها بالمال، ووجهت إليه تهمة قتل ساهانا.

الممثلة ساهانا التي بدأت حياتها العملية كموديل إعلانات للمحلات التجارية، بينما سجاد كان يعمل في قطر ولكنه عاطل عن العمل الآن، والذي ادعى أنه وجد زوجته في الحمام وأسرع بمكالمة الشرطة والمستشفى وذلك وفقا لما ذكره صاحب المنزل لصحيفة «ماثروبومي نيوز»، وقال ضابط التحقيق لوسائل الإعلام الهندية: «إن المشادة التي حدثت بين الزوجين كانت بسبب الأموال التي حصلت عليها ساهانا في فيلمها الأخير».

أعمال الفنانة الشابة ساهانا

فيما أعرب عدد من زملاء ساهانا عن صدمتهم بخبر وفاة الممثلة الهندية الشابة، وطالبوا بفتح تحقيق شامل وعاجل لكي يثبت ما إذا كانت حادثة انتحار أم جريمة قتل كما شهد والديها.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ساهانا كان دور صغير في فيلم «تامبالي»، وفيلم «لوك داون» من إخراج جولي باستيان الذي سيتم إصداره في الفترة القادمة.