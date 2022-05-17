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مسؤول صيني يحذر: إصابات كورونا تهدد كثيرين في هذه الحالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر ما شياوي مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية من أن الكثيرين سوف يصابون بفيروس إذا لم تركز الدولة جهودها على إجراءات الفحص والعزل والخطوات الوقائية الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ما شياوي القول إنه إذا لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات يمكن أن يؤدي ذلك لتسجيل حالات إصابة ووفيات كثيرة بالفيروس.

وأضاف ما شياوي أن ذلك الأمر قد يضر بشدة بالتنمية المستقرة للاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أن الصين تعزز قدراتها على عزل مرض كورونا، كما تقوم ببناء مستشفيات عزل دائمة.

وأشار إلى أن سياسة الصين لمكافحة فيروس كورونا قيدت من التأثير السلبي على الاقتصاد، موضحا أن السلطات تركز حاليا على تطعيم كبار السن ممن يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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