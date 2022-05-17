طريقة حفظ ورق العنب الطازج بالفريزر بدون سلق.. «مش هتحتاري فيه بعد كدا»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين أو حفظ ورق العنب من الخطوات المهمة في حياة كل ربة منزل، فمع التضارب والأزمة العالمية للأسعار أصبح من النادر الحصول على ورق العنب الذي يشتهر بالمحشي الخاص به والذي له شعبية كبيرة لذلك يقدم مطبخ «هن» طريقة حفظ ورق العنب الطازج بالفريزر بدون سلق بنصائح نجلاء الشرشابي.

تخزين ورق العنب في الفريزر بدون سلق

أولا لحفظ ورق العنب الطازج بالفريزر بدون سلق اختاري أوراق العنب الجيدة الطازجة، يظهر ذلك في ملمسها، حيث تكون الورقة طرية وإذا ضغطتي عليها لا تتكسر بسهولة، هذا هو نوع ورق العنب الصالح للتخزين، أما الأوراق الداكنة الجافة والتي تتكسر أثناء الضغط عليها فلا تصلح للتخزين أو التفريز.

ثانيا لحفظ ورق العنب الطازج بالفريزر بدون سلق لا تغسليه، يمكنك غسله بعد ذلك وقت إخراجه من الفريزر وطهيه، أما قبل التفريز فلا تغسليه أبداً ولكن يمكنك أن تقومي بتنظيفه باستخدام فوطة مبللة بالقليل من الماء.

قومي بقص سيقان ورق العنب واحتفظي بها، يمكنك فردها أسفل محشي ورق العنب في أرضية الحلة، فهي تعطي المحشي طعما مميزا، كما تمنع التصاق محشي ورق العنب في الوعاء من الأسفل وخاصة الأوعية التي لا توجد بها طبقات تمنع الالتصاق، افصلي السيقان وضعيها في كيس صغير واحتفظي بها في الفريزر.

أوراق العنب يمكنك رصها فوق بعضها بشكل متساوي ووضعها في عدة أطباق من الفلين مع الحرص على تغليف الأطباق بطريقة جيدة لا تسمح لمرور الهواء بداخلها، أو يمكنك رص ورق العنب بشكل طولي في زجاجة من البلاستيك ، بعد قص طرف الزجاجة أولاً من جهة العنق.

قومي بالضغط على الأوراق جيداً بحيث لا تسمحي لمرور الهواء بداخلها، احكمي غلق الزجاجة البلاستيكية بورق التغليف الشفاف وضعيها بالفريزر ثم اخرجيها وقت الحاجة.

أما الزجاجة البلاستيكية سوف تحافظ على ورق العنب وفي نفس الوقت لن تأخذ مساحة كبيرة في الفريزر، كذلك يمكن تجميع ورق العنب على هيئة رزم بحيث تغلف كل رزمة من الأوراق جيداً بورق التغليف ثم توضع في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق.

طريقة أخرى لحفظ ورق العنب الطازج بالفريزر بدون سلق

بعد معرفة الطريقة الأولى لتخزين ورق العنب الطازج بالفريزر بدون سلق يمكن معرفة الطريقة الأخرى وهي عبارة عن الآتي:

ضعي ورق العنب في محلول ملحي والاحتفاظ به في برطمان زجاجي وضعيه في الثلاجة على الرف وليس في الفريزر مع ضرورة وضع طبقة خفيفة من الزيت على وجه البرطمان حتى لا تفسد أوراق العنب، يفضل استخدام زيت الزيتون في حفظ ورق العنب.