فوائد وأضرار حمص الشام للحامل.. «عشان تحمي نفسك وجنينك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد حمص الشام من البقوليات التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص ما بين النساء والرجال والصغار، لكن مع حمل المرأة قد تأتي بعض التخوفات والحيرة بشأن هل يمكن تناوله أم لا، وعلى هذا النحو تعددت عمليات البحث عن فوائد وأضرار حمص الشام للحامل.

وفي هذا السياق نستعرض في السطور التالية، أبرز فوائد وأضرار حمص الشام للحامل، وذلك حسب ما قدم موقع parenting العالمي.

فوائد وأضرار حمص الشام للحامل

إذا كنتي تشك في تناول الحمص أثناء فترة الحمل، فلا داعي للقلق بعد الآن لأنه يمكنك تناوله بصورة طبيعية، إذ أنه تأتي القيمة الغذائية لهذا النوع من الطعام مكملة لمذاقه المميز إذا قمت بتحضيره طازجًا، وقمتي بتعبئته وتخزينه بشكل مناسب، وتناولتيه في حال عدم شكواك من أي وجود حساسية نحو أكله.

ومن بين فوائد وأضرار حمص الشام للحامل، ما نستعرضه في الآتي:

1- فوائد حمص الشام للحامل

- يحتوى حمص الشام على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تتمثل في، الكربوهيدرات، البروتين، حمض الفوليك، فيتامين سي، الماغنيسيوم، الحديد، الكالسيوم.

- يساهم في تطوير نمو الجنين، إذ أنه كل جرام منه يحتوي على أكثر من أربعة جرامات من البروتينات، والبروتينات هي اللبنات الأساسية لبناء خلايا الجسم، والأمر نفسه ينطبق على الجنين.

- تحسين عملية الهضم، وذلك لأنه غني بالألياف، فإذا كنتي حاملاً وتعانين من الإمساك، يمكنك تناول الحمص مع الخضروات الغنية بالألياف، مثل الجزر، وذلك للمساعدة في إعادة الجهاز الهضمي إلى مساره الصحيح.

- يقلل من فرص حدوث عيوب خلقية في الجنين، وذلك من خلال حصولك على جرعة جيدة من حمض الفوليك المخزن بداخله.

- تنمية عظام الجنين، وذلك لأن الحمص غني بالكالسيوم وبالتالي يساعد في تقوية العظام.

- يساعد في كبح الاكتئاب قبل الولاد، حيث أنه يساعد الدماغ والجهاز العصبي على العمل بشكل صحيح، وهو مهم أيضًا للتحكم في العضلات والمزاج والذاكرة.

2- أضرار تناول الحمص للحامل

وعلى الرغم من كونه مفيدًا، إلا أن حمص الشام له بعض المخاطر والآثار الجانبية أيضًا، والتي تتمثل في:

- يمكن أن يحتوي الحمص المعبأ على الليستيريا، وهي عبارة عن بكتيريا يمكن أن تشكل خطراً عليك وعلى الجنين الذي ينمو في رحمك، إذ أنها تتسبب في ضعف جهاز المناعة، فإذا كنتي قد تناولتي الحمص المعبأ، يجب عليكي التحقق من أعراض الليستيريا، مثل الحمى والطفح الجلدي وتورم الوجه والسعال وحتى البرد.

- من مكونات الحمص من بذور السمسم، لذلك يجب على النساء المصابات بالحساسية من بذور السمسم تجنب تناول الحمص، فإذا لاحظتي ظهور أعراضًا مثل السعال أو الغثيان أو القيء أو إحمرار الوجه أو آلام المعدة أو صعوبة التنفس، فإن جسمك يعاني من حساسية تجاهها.