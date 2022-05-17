تحذير من تناول نوع معين من العيش.. يحتوي على مواد كيميائية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخبز أو العيش كما يطلق عليه من الأطعمة الأساسية التي يناولها جميع الناس بشكل يومي، سواء في وجبة الفطار أو الغذاء أو العشاء، ولا يمكن أن يستغنى عنه البعض لأنه يستخدمونه لتناول الكثير من الأكلات، وبتعدد أنواع من البلدي والفينو والشامي، لكن هناك نوع محدد منه حذر الأطباء منه وهو ما نرصده في السطور التالية.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، حذر عبر «هن» من تناول الخبز الموجود بالسوبر ماركت الذي يكون داخل أكياس ويعيش لمدة تقريبا أسبوع، كونه يحتوي على المواد الحافظة، بينما المتوفر في الأفران تكون فترة صلاحيته يومين.

تحذير من تناول نوع معين من الخبز

وشرح الحوفي أن العيش الصحي عبارة عن مياه وخميرة ودقيق وملح، ولكن عندما يتم إضافة إليها مكونات أخرى أي المواد الحافظة يكون بها ضرر على الإنسان لأنها تحتوي على مواد مؤكسدة وهو ما يسبب أضرار على الصحة ويعد هذا الخبز من أسوأ الأنواع.

أفضل أنواع الخبز الذي يحتوي على القمح الكامل

وتابع أستاذ علوم الأغذية أن يمكن أيضا إضافة إلى الخبز مع المواد الحافظة محسنات حتى لا يكون «ناشف» ويظل لمدة طويلة «طري» كما يطلق عليه وبعض من هذه المحسنات تحتوي على مركبات كيميائية: «وفي بتزود من حجم رغيف العيش زي الكيزر بتاع الهامبورجر، وبعض المواد دي فيها عناصر ضارة على صحة الشخص»، وفقا لوصفه.

وسبق وحذرت أخصائية قانونية في النظم الغذائية بالولايات المتحدة الأمريكية، تدعى روكسانا إحساني، من الخبز الذي يكون مدة صلاحيته طويلة لأنه يحتوي على المواد الحافظة مما يسبب اضطرابات هضمية ويمكن رد فعل تحسسي، وأن الأفضل خبز القمح الكامل بنسبة 100%، لأنه يعطي الجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها، وفقا لموقع «eatthis».