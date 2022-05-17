مخاطر الحمولة الزائدة على سلامة القيادة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة السيارات "أوتو شتراسين فيركير" أن الحمولة الزائدة تشكل خطرا على سلامة القيادة؛ حيث إنها تتسبب في تغير خصائص القيادة، ومن ثم يزداد طول مسافة الفرملة، كما يمكن أن تتباطأ سرعة السيارة عند إجراء مناورات التخطي أو تنحرف عن المسار.

وأضافت المجلة الألمانية أن الحمولة الزائدة تؤدي أيضا إلى زيادة التحميل على الإطارات والمكابح بشكل كبير، فضلا عن زيادة استهلاك الوقود، موضحة أنه يمكن التعرف على زيادة حمولة السيارة من خلال الانخفاض الشديد لنوابض التعليق.

ولتجنب هذه المخاطر ينبغي الالتزام بالحد الأقصى لحمولة السيارة المذكور في دليل التشغيل، والذي يشمل كلا من وزن الأمتعة ووزن جميع الركاب. ويتم احتساب الحد الأقصى للحمولة بالكيلوجرامات من خلال طرح "الوزن الفارغ" من "الوزن الكلي" للسيارة، علما بأن الوزن الكلي المسموح به للسيارة يتضمن وزنا للسائق فقط، والذي يُقدر في المتوسط بـ 75 كيلوجراما.

توزيع الحمولة

ولتوزيع الحمولة بشكل صحيح، أوضحت المجلة أنه ينبغي وضع الأغراض الثقيلة في صندوق الأمتعة دائما، مع مراعاة أن تكون بأسفل قدر الإمكان؛ حيث يحول ذلك دون تطايرها داخل السيارة في حال وقوع حادث. كما أن التوزيع الصحيح للأوزان على المحور الخلفي يؤثر بشكل إيجابي على اتزان السيارة أثناء القيادة.

أما الأغراض الصغيرة، فينبغي حفظها في صناديق أو أية حاويات أخرى، مع مراعاة ألا تنشأ تجاويف وفراغات بين الحمولة قدر المستطاع، على أن يتم استعمال الشبكات أو أحزمة الشد لتأمين الحمولة والحيلولة دون انزلاقها.

السيارات الكومبي

وبالنسبة للسيارات الكومبي، فإنه يجب مراعاة ألا يزيد ارتفاع الأغراض عن الحد العلوي لمساند المقاعد الخلفية، إلا إذا تم تركيب شبكة فاصلة مثبتة جيدا.

وحذرت المجلة الألمانية من استعمال الشبكات الفاصلة، التي تمتد بين أرضية وسقف السيارة دون أن تكون مثبتة؛ نظرا لأنها لا تحول دون انزلاق الحمولة في حال وقوع تصادم.

وفي حال استخدام صندوق السقف كمساحة إضافية لنقل الأمتعة، فإنه يلزم مراعاة الوزن المسموح به لحمولة السقف بجانب الوزن الكلي للسيارة.