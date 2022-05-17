طريقة عمل آيس كوفي في المنزل والطعم خطير.. وداعا للكافيهات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل آيس كوفي في المنزل من أكثر ما يبحث عنه السيدات في الوقت الحالي، إذ يعتبر مطلب متداول بشكل كبير داخل جلسات السهر والكافيهات، ويعشقه الكبار والصغار بشكل خاص، لذا يحاول السيدات وربات المنزل معرفة طرق تحضيره الصحيحة بنكهاته المختلفة.

ويقدم مطبخ «هن» طريقة عمل آيس كوفي في المنزل، وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة.

مكونات تحضير الآيس كوفي

- كوب حليب بارد.

- ملعقة كبيرة ماء ساخن.

- سكر ملما ترغبين.

- مكعبات ثلج.

- ملعقة كبيرة نسكافيه.

طريقة عمل آيس كوفي

- أحضري الماء الساخن، ثم ضعي النسكافيه وقلبيه جيدًا حتى يتجانس المكونين معًا.

- املأي الكوب بالثلج مع النسكافيه، ثم صبي الحليب البارد فوقهما في الكوب.

- ضيفي السكر حسب رغبتك، مع التقليب جيدًا.

- قدميه إلى أسرتك.

طريقة عمل الآيس كوفي بالكريمة والفانيليا

المكونات

- 4 كوب آيس كريم بالفانيليا.

- ثلث كوب من الحليب.

- كوب كريمة مخفوقة.

- 2 ملعقة كبيرة من صوص الكراميل.

- كوب مكعبات ثلج.

- كوب قهوة سريعة.

طريقة تحضير آيس كوفي بالكريمة والفانيليا

- أخلطي الآيس كريم مع القهوة، والثلج في الخلاط الكهربائي حتى تحصلين على مزيج قوامه ناعم.

- اسكبي مزيج الآيس كوفي في كاسات مناسبة.

- ضيفي الكريمة إلى المكونات، ثم جهزيه إلى التقديم جاهزًا.

آيس كوفي بالشوكولاتة

يعتبر طريقة تحضير الآيس كوفي بالشوكولاتة من أكثر المشروبات الشهية التي يفضلها الكثيرون، لذا قدم طريقة تحضيره وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، عبر برنامجها «أميرة في المطبخ»، على فضائية سي بي سي سفرة.

المكونات

- 8 قطع من مكعبات الثلج.

- ثمن كوب ماء ساخن.

- كوب حليب بالشوكولاتة.

- 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

- ربع كوب كريمة سائلة.

- 2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة.

خطوات تحضير آيس كوفي بالشوكولاتة

- أخلطي الماء الساخن مع القهوة، مع التقليب جيدًا حتى تذوب المكونات معًا.

- ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي، واضربيهم معًا ثم ضيفي الحليب، الثلج، بالإضافة إلى الشوكولاتة والكريمة.

- أخلطي المزيج مع الحرص على هرس الثلج.

- صبي المكونات في أكواب، ثم جهزيها إلى التقديم بعد الانتهاء من التحضير.

مقادير عمل الآيس موكا

المكونات

- ملعقة صغيرة قهوة إسبريسو.

- كريمة مخفوقة.

- كوب ثلج.

- 2 ملعقة صغيرة سكر.

- ربع كوب ماء.

- نصف كوب حليب.

- 2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة.

طريقة التحضير

- ضعي القهوة في الماء، مع المكونات في الثلاجة واتركيها حتى تبرد جيدًا.

- اخلطى الثلج مع مزيج القهوة البارد، والحليب، السكر، بالإضافة إلى صوص الشوكولاتة فى الخلاط الكهربائي على دورات لمدة دقيقتين حتى يكون مزيج متجانس.

- ضعي الآيس موكا في أكواب التقديم، ثم زينيه بصوص الشوكولاتة بالكريمة المخفوقة، ثم جهزيه وقدميه.