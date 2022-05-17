تعرفي على أضرار الرضاعة الصناعية على الطفل.. منها صعوبة النوم

القاهرة - سمر حسين - ماما

أضرار الرضاعة الصناعية على الطفل عديدة، خاصة عند الولادة، فإذا أعطت الأم طفلها منذ ولادته لبنًا صناعيا ستنقطع صلته بالرضاعة الطبيعية، والتي فوائدها عديدة، مادام المانع ليس طبيا، فلا يفضل أن تكون الخيار الأول للسيدات عند الولادة.

تحدث الدكتور رفعت الجابري، في برنامج العيادة على قناة الحياة، عن أضرار الرضاعة الصناعية على الطفل، مؤكدا على أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل حيث إن الطفل منذ ولادته ولمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام يجب أن يرضع رضاعة طبيعية، مع ضرورة التلامس بين الطفل والأم حتى يتم إفراز الهرمون البرولكتين وهو الهرمون الخاص بإضرار اللبن لثدي الأم، ويتعرض الطفل للرضاعة الكاملة لمدة ستة أشهر ثم تطعم الأم طفلها بعض منتجات الألبان.

أضرار الرضاعة الصناعية على الطفل في أول 6 أشهر

ـ تعرض الطفل لغثيان وإسهال وصعوبة في النوم

ـ ضعف نمو الطفل بصورة طبيعية

ـ اختلال إنتاج اللبن الطبيعي للأم

شروط إعطاء الطفل لبن صناعي

يمكن إطعام الطفل حليب في الزجاجة لبن صناعي بعد مرور 6 أشهر ولكن عليك اتخاذ بعض التدابير ومنها:

ـ الحفاظ على نظافة الزجاجة وغيره من مستلزمات الرضاعة لمنع وصول الجراثيم إلى الحليب.

ـ البدء بتقديم بعض من اللبن إلى الطفل حتى معرفة الكمية المناسبة التي يحتاجها طفلك.

ـ عليك تحديد طريقة الرضاعة المناسبة لطفلك سواء كانت طبيعية أم صناعية.

كما تحدثت الدكتورة إيمان ضيف في برنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC، عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم، حيث إن الرضاعة الطبيعية هي بداية التلاحم والتواصل الأم مع الطفل والطريقة التي تعبر بها الأم عن حبها لطفلها، وأكدت على ضرورة رضاعة الطفل منذ ولادته كل ساعتين وليس عند البكاء حتى تساعد على نموه بصورة إيجابية، ونفت أيضا شائعة ترهل الثدي بسب الرضاعة مؤكدة على أن الرضاعة تقلل وزن الأم.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم

ـ يصبح طفل مستقر نفسيا ويتمتع بالهدوء والثبات الانفعالي عند رضاعته بعد الولادة مباشرةً.

ـ تجنب تعرض الطفل إلى السمنة.

ـ عند وضع الطف على ثدي الأم يشعر بالطمأنينة.

ـ تعرف الطفل على والدته من خلال رائحتها والاستماع إلى ضربات قلبها.

ـ انقباض الرحم عند الأم وتجديد العظام.

ـ إفراز هرمون الإندورفن الخاص بتحسين المزاج والسعادة عند الأم وتقليل الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

ـ إذا كانت الأم مريضة سكري، سوف ينقطع المرض لفترة طويلة ثم يرجع مرة أخرى.

ـ عودة الأم إلى وزنها الأساسي قبل الحمل بشكل أسرع.

ـ الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

يتم التوقف عن الرضاعة سواء كانت طبيعي أو صناعي وإبدالها بالأطعمة بشكل كامل عندما يكون عمر الطفل عامين، يكون بذلك الطفل استكمل نموه الطبيعي ويكون قادر على أكل الأطعمة المتاحة.