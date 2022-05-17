السِمنة تهددك بهذه الأمراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية للسِمنة من خطورة السِمنة على الصحة؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية بالإضافة إلى 13 نوعا من السرطان.

وأوضحت الجمعية أنه يتم تشخيص الإصابة بالسِمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم “BMI” أعلى من 30، بينما يتم تشخيص الإصابة بالبدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25.

وأضافت الجمعية أنه يمكن محاربة السمنة من خلال برنامج علاجي شامل يتألف من تعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والعلاج السلوكي. وفي الحالات الشديدة يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.