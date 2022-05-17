منها شانيل وديور.. الجميع يعرف هذه الماركات ولكن هل تعرف قصتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

معظمنا قد سمع من قبل عن أسماء الماركات العالمية، ولكن هل تعرف ما قصتها؟

يعرض لكم "الخليج 365"، القصة كاملة وراء كل ماركة، وذلك بحسب ما جاء في موقع "btightside".

‏- كريستيان لوبوتان

منذ صغره، كان كريستيان لوبوتان يصنع الأحذية النسائية لشانيل وإيف سان لوران ومود فريزون كمصمم مستقل، ولكن في سن السابعة والعشرين، قرر إنشاء شركته الخاصة وافتتح متجرًا.

بعد ذلك بفترة قليلة بدأ في صناعة الأحذية لأفراد العائلة المالكة ومشاهير هوليوود، بينما أصبحت منتجاته أحد أكثر اتجاهات الموضة شهرة في العالم.

‏- مايكل كورس

عندما كان مايكل كورس مراهقًا، بدأ كورس في تصميم الملابس وبيعها من قبو والديه، وفي سن 17، التحق بمعهد الأزياء للتكنولوجيا في مدينة نيويورك لكنه ترك الدراسة بعد 9 أشهر وبدأ العمل في بوتيك أزياء، وبعد 4 سنوات، بدأ علامته الخاصة للملابس النسائية في نفس المكان.

‏- تومي هيلفيجر

في سن العشرين، افتتح مصمم الأزياء الأمريكي تومي هيلفيجر محل ملابس خاص به لكنه أفلس بعد 5 سنوات.

وبعد ذلك، انتقل إلى نيويورك حيث عمل لعدة شركات، وبحلول سن 28، أنشأ شركته الخاصة لتصميم الملابس المسماة "Tommy Hill"، بعد 6 سنوات وبمساعدة الرعاة، أسس شركة Tommy Hilfiger Corporation، والتي سرعان ما أصبحت واحدة من أشهر ماركات الملابس في العالم.

‏- ميوشيا برادا

بدأت أصغر حفيدة ماريو برادا في إدارة أعمالها العائلية لتصميم سلع فاخرة عندما كانت في التاسعة والعشرين من عمرها، ومع ذلك، في شبابها كانت تحلم ميوشيا برادا بأن تصبح ممثلة في مسرح بيكولو، حتى أنها كانت تقدم عروضها هناك لعدة سنوات.

في سن الأربعين صممت وأصدرت مجموعتها النسائية الأولى، وبعد 5 سنوات أصدرت مجموعة رجالية أيضًا، وفي عام 2014 تم إدراج Miuccia Prada في قائمة النساء الأكثر نفوذاً.

‏-Jimmy Choo

صمم Choo أول حذاء له عندما كان في الحادية عشرة من عمره، ثم انتقل من ماليزيا إلى بريطانيا للدراسة في كلية كوردواينرز التقنية في لندن، وبعد التخرج بدأ Choo العمل في شركة تصميم وبعد فترة افتتح متجر الأحذية الخاص به، وسرعان ما لوحظت مهاراته وتصميماته في أسبوع الموضة في لندن، وبعد ذلك أصبح مشهورًا عالمياً.

‏- Calvin Klein

اعتاد كالفين على العمل في بيوت أزياء مختلفة في نيويورك في شبابه، كما عمل كفنان شوارع من وقت لآخر، وفي سن ال 26 أسس شركة "Calvin Klein Inc." رفقة صديقه Barry K. Schwartz في نيويورك، وفي البداية تخصصت الشركة في الملابس الرجالية، لكنه أدرج لاحقًا الملابس النسائية في خط إنتاجه أيضًا.



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